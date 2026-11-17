राहुल गांधी आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल करून निवडणूक आयोगाला ४८ प्रश्न विचारण्याची परवानगी मागितली आहे. या अर्जावर मंगळवारी कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात सांगितले की नोटिस काढावी. मात्र कोर्टाने त्याला नकार दिला आहे. आता ९ डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे..मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कथित एकतर्फी निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी तहकूब झाली आहे. वकील कपिल सिब्बल यांनी कोर्टाकडे विनंती केली की विरोधी पक्षांच्या नेत्यांकडून काल दाखल केलेल्या अर्जावर नोटिस काढावी, पण कोर्टाने त्याला नकार दिला..कोर्टाने म्हटले की, सुनावणीनंतर नोटिसबाबत निर्णय घेतला जाईल. सोमवारी दाखल केलेल्या अर्जात राहुल गांधी आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी निवडणूक आयोगाला ४८ प्रश्न विचारण्याची परवानगी मागितली होती. विरोधी पक्षांच्या नव्या अर्जात महत्त्वाचे प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. यात, निवडणूक आयोगाने एसआयआरशी संबंधित निर्णय खरोखरच सामूहिक म्हणून घेतले होते की मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी इतर निवडणूक आयुक्तांच्या माहितीशिवायच आयोगाच्या अधिकारांचा वापर केला होता. यासह याचिकाकर्त्यांनी ऑनलाइन ‘फॉर्म-६’मध्ये केलेल्या बदलांबाबत आणि ‘ईसीआयनेट’-‘ईआरओनेट’ मतदार यादी डेटाबेसच्या कामकाजाबाबतही प्रश्न उपस्थित केले आहेत..याचिकार्त्यांनी म्हटलंय की, सर्वोच्च न्यायालयाने असे निर्देश द्यावेत की या प्रश्नांची उत्तरे उप निवडणूक आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी तसेच निवडणूक आयोगाच्या माहिती तंत्रज्ञान महासंचालकांकडून शपथपत्राद्वारे द्यावीत.या प्रकरणात राहुल गांधी यांच्यासह काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि सौगत रॉय, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, संजय राऊत, एमए बेबी, डी राजा, महुआ माझी, सुप्रिया सुळे, ईटी मोहम्मद बशीर, थोल थिरुमावलवन आणि सज्जात अहमद किचलू सह-याचिकाकर्ते आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.