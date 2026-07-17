'एसआयआर'मधून नाव वगळल्यास नागरिकत्व धोक्यात येईल का? सुप्रीम कोर्टाचे महत्त्वाचे निर्देश, निवडणूक आयोगाला बजावली नोटीस

Election Commission India: मतदार यादीच्या विशेष पुनरीक्षण' म्हणजे SIR प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतून नाव वगळले तरी त्या व्यक्तीचे नागरिकत्व संपुष्टात येत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना केंद्रीय निवडणूक आयोग, पश्चिम बंगाल सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे..या याचिकेद्वारे एसआयआर प्रक्रियेत मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या नागरिकांचे दावे, हरकती आणि आक्षेप यांबाबतचा विधानसभा मतदारसंघनिहाय सविस्तर डेटा सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पश्चिम बंगाल प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या एसआयआर समितीचे अध्यक्ष प्रसेनजीत बोस यांनी ही याचिका दाखल केली होती..सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. वकील नेहा राठी यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेत पश्चिम बंगालमधील एसआयआर प्रक्रियेशी संबंधित विधानसभा मतदारसंघनिहाय डेटा मागवण्यात आला आहे..MLA Orders Probe: उमरगा उपजिल्हा रुग्णालयातील गैरव्यवस्थेवर आमदार प्रवीण स्वामींचा धडक आढावा, रुग्णसेवेत तातडीने सुधारणा करण्याचे आदेश.याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितले की, मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या मतदारांच्या दाव्यांची आणि आक्षेपांची सुनावणी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली १८ न्यायाधिकरणे ज्या पद्धतीने काम करत आहेत, त्यामुळे प्रशासकीय पातळीवर प्रचंड त्रुटी आणि विलंब होत आहे..नागरिकत्व ठरवण्याचा अधिकार आयोगाला नाहीबिहारच्या एका जुन्या एसआयआर खटल्यातील निकालाचा हवाला देत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले, 'जेव्हा एखादे न्यायाधिकरण असे सांगते की एखादी व्यक्ती एसआयआर यादीत समाविष्ट होऊ शकत नाही, तेव्हा निवडणूक आयोगाची ही जबाबदारी बनते की त्यांनी ते प्रकरण नागरिकत्व कायद्यांतर्गत अंतिम निर्णयासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे वर्ग करावे.'खंडपीठाने पुढे नमुद केले की, 'नागरिकत्व ठरवण्याच्या बाबतीत निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था नाही. याबाबत कायद्यात कोणतीही संदिग्धता नाही. निवडणूक आयोगाकडे केवळ मतदार यादीचे नियंत्रण, व्यवस्थापन आणि देखरेख करण्याचा अधिकार आहे.'.Rohit Sharma Retirement: रोहित शर्मासह 'लॉर्ड्स'वर विराट कोहलीने निवृत्ती जाहीर केल्यास आश्चर्य वाटायला नको! गौतम गंभीरच्या सर्वच इच्छा होतील पूर्ण... .ज्येष्ठ वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, सद्यस्थितीत तब्बल ३३.५ लाख अपिले अद्याप प्रलंबित आहेत आणि ज्या प्रकरणांचा निकाल लागला आहे, त्यापैकी ७० टक्के दावे स्वीकारण्यात आले आहेत. त्यामुळे जोपर्यंत या अपिलांवर अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत या गरीब नागरिकांना सार्वजनिक वितरण प्रणाली आणि इतर सरकारी कल्याणकारी योजनांच्या लाभांपासून वंचित राहावे लागत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.