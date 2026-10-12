Chenab Bridge : आयफेल टॉवरप्रमाणे चिनाब पुलाचेही घेता येणार विहंगम दर्शन!

- नितीन बिनेकरजम्मू - एका बाजूला आकाशाला भिडणारी भव्य कमान, खाली खोल दरीतून वाहणारी चिनाब नदी आणि सभोवताली हिमालयाच्या उंच डोंगररांगा... जम्मू-काश्मीरमधील चिनाब पुलाचे हे विहंगम रूप आता पर्यटकांना जवळून अनुभवता येणार आहे. पॅरिसमधील आयफेल टॉवरप्रमाणे या भव्य वास्तूचे दर्शन घेता यावे, यासाठी पुलाच्या परिसरात संग्रहालय आणि व्ह्यूइंग डेक उभारण्यात येत आहेत. संग्रहालयाचे काम सध्या सुरू असून, ते पूर्ण झाल्यानंतर या सुविधांमुळे चिनाब पुलाच्या पर्यटन आकर्षणात भर पडणार आहे..व्ह्यूइंग डेकवरून भव्य कमानीचे दर्शनचिनाब नदीपात्रापासून ३५९ मीटर उंचीवर उभारलेला हा पूल आपल्या भव्यतेमुळे जगभरात चर्चेत आहे. पुलाच्या परिसरातील व्ह्यूइंग डेकवरून त्याची विशाल कमान, खोल दरी आणि सभोवतालच्या डोंगररांगांचे विहंगम दृश्य पाहता येणार आहे. त्यामुळे या अभियांत्रिकी आविष्काराचे सौंदर्य अनुभवण्यासाठी पर्यटकांना स्वतंत्र निरीक्षणस्थळ उपलब्ध होईल..संग्रहालयातून उलगडणार बांधकामाचा प्रवासचिनाब पुलाची उभारणी हा अभियांत्रिकी क्षेत्रातील आव्हानात्मक प्रवास आहे. दुर्गम डोंगराळ भाग, खोल दरी आणि कठीण भौगोलिक परिस्थितीत उभारलेल्या या पुलाच्या बांधकामाचा इतिहास संग्रहालयातून उलगडणार आहे. पुलाची रचना, बांधकामातील आव्हाने आणि त्याची तांत्रिक वैशिष्ट्ये यांची माहिती पर्यटकांना मिळणार आहे. त्यामुळे हे संग्रहालय केवळ पर्यटनासाठीच नव्हे, तर रेल्वे अभियांत्रिकी समजून घेण्यासाठीही उपयुक्त ठरू शकते..१,३१५ मीटर लांबीचा भव्य रेल्वे पूलचिनाब रेल्वे पुलाची लांबी १,३१५ मीटर असून, त्याच्या मुख्य कमानीची लांबी ४६७ मीटर आहे. नदीपात्रापासून ३५९ मीटर उंचीवर असलेला हा पूल जगातील सर्वाधिक उंचीवरील रेल्वे कमानीचा पूल म्हणून ओळखला जातो. उधमपूर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल्वे मार्गावरील हा महत्त्वाचा दुवा जम्मू-काश्मीरमधील दुर्गम भागांना रेल्वेने जोडण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरला आहे..स्थानिक पर्यटनाला मिळणार चालनासंग्रहालय आणि व्ह्यूइंग डेकच्या सुविधा सुरू झाल्यानंतर चिनाब पुलाला भेट देणाऱ्या पर्यटकांना अधिक समृद्ध अनुभव मिळू शकतो. पर्यटकांची संख्या वाढल्यास स्थानिक वाहतूक, खाद्यपदार्थ, निवास व्यवस्था आणि अन्य पर्यटनपूरक व्यवसायांनाही चालना मिळण्याची शक्यता आहे. आधुनिक रेल्वे अभियांत्रिकीचा आविष्कार आणि हिमालयातील निसर्गसौंदर्य यांचा संगम असलेला चिनाब पूल जम्मू-काश्मीरच्या पर्यटन नकाशावर अधिक ठळकपणे पुढे येऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.