Myanmar Minerals: म्यानमारमधील खनिजांवर ‘नजर’; यादवीला खतपाणी, सीमा अस्थिर करण्याचा प्रयत्न!

यांगून: भारताचा शेजारी देश म्यानमारमध्ये सन २०२१ मध्ये झालेल्या लष्करी उठावानंतर देश यादवी युद्धाच्या छायेत आहे. म्यानमारच्या सत्तेवर ताबा मिळवलेले लष्कर आणि बंडखोरांचा गट यांच्यात सातत्याने चकमकी सुरू आहेत. या गोंधळाच्या परिस्थितीत चीनने म्यानमारमधील दुर्मीळ खनिज संपत्तीवर आपली 'नजर' टिकवून ठेवली आहे. चीनमधील एक गट म्यानमारमधून केवळ खनिजेच काढत नाहीत, तर तिथल्या विद्रोही गटांना मदत करून भारताच्या सीमा अस्थिर करण्याचा प्रयत्नही करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, भारताचे म्यानमार आणि तिथल्या चिनी हालचालींवर बारीक लक्ष आहे.. काही आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, उत्तर म्यानमारमधील कचीन प्रांतात या खाणी आहेत. चीनने या संघर्षग्रस्त सीमावर्ती भागाला जागतिक भूराजकीय केंद्र बनवले आहे. म्यानमारमधील वांशिक सशस्त्र गटांना आर्थिक परावलंबित्वाच्या जाळ्यात ओढून चीनने त्यांना नियंत्रणात ठेवले आहे. त्यामुळे भारतासाठी सीमावर्ती भागात अडचणी वाढल्या आहेत..खनिजांवर चीनचा 'ताबा'म्यानमारची जमीन चीनसाठी दुर्मीळ खनिजांचा मुख्य स्रोत बनली आहे. चीनने २०१७ ते २०२४ या काळात म्यानमारमधून २,९०,००० टन खनिजांची निर्यात केली. त्याची अंदाजे किंमत ४.२ अब्ज अमेरिकन डॉलर इतकी आहे. यातील मोठा हिस्सा २०२१ च्या लष्करी उठावानंतर निर्यात करण्यात आला. हे वर्चस्व कचीन प्रांतात सर्वाधिक असून, तिथून निघणाऱ्या खनिजांपैकी ९० टक्के खनिजे चीनला जातात. चीन म्यानमारमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याऐवजी तेथे अस्थिरता नांदण्यासाठी पडद्यामागून हालचाली करीत आहे. म्यानमारच्या सीमांवर सक्रिय असलेल्या वांशिक सशस्त्र संघटनांना चीन आपले हत्यार बनवत आहे..भारतासमोरील आव्हानेया बदलत्या व्यवस्थेचा भारताच्या सुरक्षेवर थेट आणि दीर्घकालीन परिणाम होत आहे. भारत आणि म्यानमार दरम्यान १,६४३ किलोमीटर लांब सीमा आहे. ती नागालँड, मणिपूर आणि मिझोरमपर्यंत पसरलेली आहे. ही सीमा बंडखोर हालचालींच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील राहिली आहे..परिस्थिती बदललीभारताने अनेक वर्षे म्यानमारच्या सुरक्षा यंत्रणेसोबत समन्वय ठेवून सीमावर्ती भागातील अस्थिरता नियंत्रित केली होती. त्यामुळे सशस्त्र कारवाया रोखण्यास मदत होत असे. मात्र, २०२१ च्या लष्करी उठावाने ही व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली..तस्करीचे जाळेचीन-म्यानमार कॉरिडॉरमधून होणाऱ्या शस्त्रास्त्रांच्या तस्करीचे जाळे विखुरलेले आहे. अशा परिस्थितीत त्यांच्यावर लक्ष ठेवणे भारतीय यंत्रणांसाठी कठीण झाले आहे. म्यानमारमधील धामधुमीत विद्रोही गटांनी आपली स्थिती मजबूत केली असून, विविध भागांत आपली रसद आणि पुरवठा साखळी पुन्हा प्रस्थापित केली आहे. या बदलत्या परिस्थितीने भारताच्या सुरक्षा यंत्रणेसमोर एक दीर्घकालीन सुरक्षा आव्हान उभे केले आहे.