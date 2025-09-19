Gautam Adani: ‘हिंडेनबर्ग’प्रकरणी अदानींना क्लीनचिट; ‘सेबी’च्या चौकशीत हेराफेरी झाली नसल्याचे उघड

नवी दिल्ली : अमेरिकेतील ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’ने अदानी उद्योगसमूहावर केलेल्या आरोपांप्रकरणी बाजार नियामक संस्था ‘सेबी’ने क्लीनचिट दिली आहे. .अदानी समुहाने तीन वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या माध्यमातून निधीची हेराफेरी करत खरे व्यवहार दडवून ठेवल्याचा आरोप ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’कडून करण्यात आला होता..या अहवालानंतर अर्थ क्षेत्रामध्ये मोठी खळबळ निर्माण झाली होती. याचा मोठा फटका अदानी समूहालाही बसला होता. उद्योगसमूहाच्या समभागाचे मूल्य त्यामुळे जवळपास बारा अब्ज डॉलर म्हणजेच तब्बल एक लाख कोटी रुपयांनी घटले होते..सेबी’च्या आदेशाचे उद्योगसमूहाकडून स्वागत करण्यात आले आहे. अदानी समूहावर करण्यात आलेले इनासायडर ट्रेडिंगचे आरोप देखील चुकीचे होते, असे ‘सेबी’च्या चौकशीतून निष्पन्न झाले आहे..Adani Group News : अदानी समूहाला मोठा दिलासा; 'SEBI'ने 'हिंडेनबर्ग'चे आरोप फेटाळले! .हिंडेनबर्ग’च्या आरोपांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे तथ्य नव्हते हे ‘सेबी’च्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. आम्ही हेच तर सांगत होतो. गुंतवणूकदारांचे ‘त्या’ अहवालामुळे जे नुकसान झाले होते त्यांचे दुःख मी समजू शकतो. खोटी माहिती पसरविणाऱ्यांनी देशाची माफी मागायला हवी. राष्ट्राच्या विकासयात्रेतील आमचे योगदान, कटिबद्धता कायम राहील. सत्यमेव जयते... जय हिंद!- गौतम अदानी,अध्यक्ष, अदानी समूह.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.