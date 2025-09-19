देश

Gautam Adani: ‘हिंडेनबर्ग’प्रकरणी अदानींना क्लीनचिट; ‘सेबी’च्या चौकशीत हेराफेरी झाली नसल्याचे उघड

Hindenburg Research: मेरिकेतील ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’ने अदानी उद्योगसमूहावर केलेल्या आरोपांप्रकरणी बाजार नियामक संस्था ‘सेबी’ने क्लीनचिट दिली आहे. अदानी समुहाने तीन वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या माध्यमातून निधीची हेराफेरी करत खरे व्यवहार दडवून ठेवल्याचा आरोप ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’कडून करण्यात आला होता.
Gautam Adani

Gautam Adani

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली : अमेरिकेतील ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’ने अदानी उद्योगसमूहावर केलेल्या आरोपांप्रकरणी बाजार नियामक संस्था ‘सेबी’ने क्लीनचिट दिली आहे.

Loading content, please wait...
Funding
Stock Market
adani group
sebi

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com