Ram Mandir News : राम मंदिर ध्वजारोहण सोहळ्यात प्रवेशासाठी 'गुप्त कोड'ची गरज! आधार कार्ड सोबत ठेवावे लागणार

राम मंदिरासाठी देणगी दिलेल्या भक्तांसाठी आणि सोहळ्यातील पाहुण्यांसाठी प्रवेशासंबंधी एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. राम मंदिर भवन निर्माण समितीचे अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र यांनी याबाबत खुलासा केला आहे.राम मंदिराच्या बांधकामासाठी देशभरातील भक्तांनी आत्तापर्यंत तीन हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम रामललांना समर्पित केली आहे..केवळ निमंत्रण असलेल्यांनाच प्रवेशनृपेंद्र मिश्र यांनी सांगितले की, २५ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या या ध्वजारोहण समारंभात सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कडक ठेवली जाणार आहे. त्यामुळे केवळ निमंत्रित पाहुण्यांनाच (Invited Guests) प्रवेश दिला जाईल.'गुप्त कोड' आणि पास : प्रवेशासाठी अतिथींना देण्यात आलेल्या निमंत्रण कार्डवर (Invitation Card) एक विशेष 'गुप्त कोड' (Secret Code) असेल. तसेच, त्यांना एक खास प्रवेश पास (Entry Pass) जारी केला जाईल..आधार कार्ड आवश्यक : कार्यक्रमात प्रवेश मिळवण्यासाठी आधार कार्ड किंवा इतर कोणतेही ओळखपत्र (Identity Proof) सोबत असणे अतिशय आवश्यक असेल. सुरक्षा तपासणीनंतरच कोड आणि पास तपासले जातील.या नियमांमुळे समारंभात कोणताही अनधिकृत व्यक्ती प्रवेश करू शकणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे..देणगीदारांना खास निमंत्रणभव्य प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याप्रमाणेच, या ध्वजारोहण समारंभातही लोकांना मोठ्या संख्येने आमंत्रित केले जात आहे.६ हजारहून अधिक पाहुणे: सामाजिक सलोखा जपण्याच्या दृष्टीने सोहळ्याला सहा हजारहून अधिक लोकांना बोलावले जात आहे.२०२२ नंतरच्या देणगीदारांचा सन्मान: २०२२ नंतरही ज्या भक्तांनी मोठी रक्कम देऊन मंदिर बांधकामात सहकार्य केले आहे, त्या सर्व दानशूर व्यक्तींनाही या कार्यक्रमासाठी खास आमंत्रित केले जाईल.राम मंदिर उभारणीत योगदान देणाऱ्या कंपन्या, वस्तू पुरवठादार आणि कार्यकर्त्यांचा सन्मान करण्यासाठी २५ नोव्हेंबरनंतर एक मोठा सत्कार समारंभही आयोजित केला जाणार आहे..आर्थिक स्थितीभवन निर्माण समितीच्या अध्यक्षांनी सांगितल्यानुसार,आत्तापर्यंत सुमारे १५०० कोटी रुपये बांधकामावर खर्च झाले आहेत.मंदिर उभारणीचा एकूण खर्च सुमारे १८०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे..