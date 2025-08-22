Parliament Security Breach : संसदेत सुरक्षा भंग! भिंत चढून घुसखोर गरुड गेटपर्यंत पोहोचला अन्... नेमकं काय घडलं?

नवी दिल्ली येथील नवीन संसद भवनात आज सकाळी एका घुसखोराने भिंत चढून आत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. सूत्रांनुसार, हा व्यक्ती सकाळी ६:३० वाजण्याच्या सुमारास रेल भवनाच्या बाजूने झाडाच्या सहाय्याने भिंत चढून संसदेत घुसला आणि गरुड गेटपर्यंत पोहोचला. मात्र, संसदेतील सतर्क सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी तातडीने त्याला ताब्यात घेतले. सध्या या व्यक्तीची चौकशी सुरू आहे..घुसखोरीचा प्रकार कसा घडला?घुसखोराने रेल भवनाजवळील झाडाचा वापर करत भिंत चढली आणि संसदेच्या गरुड गेटपर्यंत पोहोचला. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, घुसखोराने रेल भवनाच्या बाजूने असलेल्या झाडाचा आधार घेत भिंत चढली. संसदेच्या सुरक्षित परिसरात प्रवेश केल्यानंतर तो गरुड गेटपर्यंत पोहोचला. तथापि, सुरक्षा यंत्रणेने त्वरित कारवाई करत त्याला पकडले. या घटनेमुळे संसदेच्या सुरक्षाव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे..SSC Recruitment 2025: लॉ पदवीधारकांसाठी सुवर्णसंधी! SSC दिल्ली मुख्यालयात कन्सल्टंट पदासाठी भरती; वाचा सविस्तर माहिती एका क्लिकवर.संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनानंतरची घटनाही घटना संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या समारोपानंतर एका दिवसातच घडली. लोकसभा सचिवालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, २१ जुलै ते २१ ऑगस्ट या कालावधीत झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात २१ बैठका झाल्या आणि ३७ तास ७ मिनिटांचे प्रत्यक्ष कामकाज पार पडले. या घटनेमुळे संसदेच्या सुरक्षाव्यवस्थेच्या सज्जतेवर चर्चा सुरू झाली आहे..चौकशी सुरू, सुरक्षा यंत्रणा सतर्कसध्या पकडलेल्या व्यक्तीची कसून चौकशी सुरू आहे. त्याची ओळख आणि घुसखोरीमागील हेतू याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. या घटनेनंतर संसदेच्या सुरक्षाव्यवस्थेत सुधारणा करण्याचे संकेत मिळाले आहेत. .Rashid Engineer Parliament Speech: ‘’कदाचित मी आजनंतर संसदेत येऊ शकणार नाही, दररोज दीड लाख कुठून आणू?’’ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.