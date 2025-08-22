देश

Parliament Security Breach : संसदेत सुरक्षा भंग! भिंत चढून घुसखोर गरुड गेटपर्यंत पोहोचला अन्... नेमकं काय घडलं?

Parliament Security Breach in New Delhi: Intruder Caught Near Garuda Gate | संसद भवनात घुसखोरीचा प्रयत्न; सकाळी ६:३० वाजता भिंत चढून घुसलेला व्यक्ती सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी पकडला
Security Breach At Parliament
Security Breach At Parliament esakal
Sandip Kapde
Updated on

नवी दिल्ली येथील नवीन संसद भवनात आज सकाळी एका घुसखोराने भिंत चढून आत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. सूत्रांनुसार, हा व्यक्ती सकाळी ६:३० वाजण्याच्या सुमारास रेल भवनाच्या बाजूने झाडाच्या सहाय्याने भिंत चढून संसदेत घुसला आणि गरुड गेटपर्यंत पोहोचला. मात्र, संसदेतील सतर्क सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी तातडीने त्याला ताब्यात घेतले. सध्या या व्यक्तीची चौकशी सुरू आहे.

delhi
parliament
Parliament monsoon session

