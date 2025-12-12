नवीन वर्ष शांततेत सुरू करायचंय? मसुरी–नैनितालची गर्दी विसरा; उत्तराखंडमधील ही ५ ठिकाणं आहेत ‘परफेक्ट गेटवे’

सरत्या वर्षाला निरोप देऊन नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी जर तुम्ही शांत आणि निसर्गरम्य ठिकाणाच्या शोधात असाल, तर उत्तराखंडमधील ही ५ ठिकाणे तुमच्यासाठी सर्वोत्तम ठरू शकतात.मसुरी किंवा नैनिताल सारख्या प्रसिद्ध ठिकाणी पर्यटकांची मोठी गर्दी असते, त्यामुळे सुट्टीचा आनंद घेताना अडथळे येऊ शकतात. अशा वेळी तुम्ही उत्तराखंडमधील या 'ऑफबीट' ठिकाणांची निवड करू शकता:.१. अल्मोडा (Almora)अल्मोडा हे उत्तराखंडचे ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक केंद्र मानले जाते. येथील सुंदर टेकड्या, प्राचीन मंदिरे आणि स्थानिक हस्तकला पर्यटकांना भुरळ घालतात. नवीन वर्षाच्या काळात येथील हवामान अतिशय स्वच्छ आणि थंड असते. निसर्गाच्या सानिध्यात फिरण्यासाठी आणि ट्रेकिंगसाठी हे उत्तम ठिकाण आहे..प्रमुख आकर्षणे: कसार देवी मंदिर, बिनसर महादेव आणि ब्राइट एंड कॉर्नर. येथील स्थानिक कुमाऊंनी जेवणाची चव नक्की चाखा.२. मुक्तेश्वर (Mukteshwar)समुद्रसपाटीपासून २,२८६ मीटर उंचीवर असलेले मुक्तेश्वर हे ठिकाण फळांच्या बागांसाठी प्रसिद्ध आहे. नवीन वर्षात येथील थंड हवा आणि धुक्याने वेढलेल्या टेकड्या एक रोमँटिक वातावरण तयार करतात. येथून धौलाधार पर्वतरांगांचे विहंगम दृश्य दिसते..प्रमुख आकर्षणे: ३५० वर्षे जुने मुक्तेश्वर मंदिर, रॉक क्लाइम्बिंग आणि ट्रेकिंग.३. राणीखेत (Ranikhet)जर तुम्हाला शांतता हवी असेल, तर राणीखेत हा एक उत्तम पर्याय आहे. हे ठिकाण सफरचंदाच्या बागा आणि देवदार वृक्षांच्या जंगलांसाठी ओळखले जाते. नवीन वर्षात येथे हलकी बर्फवृष्टी होण्याची शक्यता असते, ज्यामुळे याचे सौंदर्य अधिकच वाढते..प्रमुख आकर्षणे: झूला देवी मंदिर, चौबटिया गार्डन आणि गोल्फ कोर्स. फोटोग्राफीची आवड असणाऱ्यांसाठी हे नंदनवन आहे.४. चकराता (Chakrata)गर्दीपासून दूर राहून साहसी खेळांचा आनंद घ्यायचा असेल, तर चकराता तुम्हाला नक्कीच आवडेल. नवीन वर्षात येथील तापमान खूप कमी असते आणि आजूबाजूच्या जंगलात बर्फ पाहायला मिळू शकतो..प्रमुख आकर्षणे: टायगर फॉल्स, देवबन धबधबा, कॅम्पिंग आणि बर्ड वॉचिंग.५. लॅन्सडाऊन (Lansdowne)लॅन्सडाऊन हे उत्तराखंडमधील एक अतिशय शांत हिल स्टेशन आहे, जे ब्रिटिशकालीन वास्तुकलेसाठी ओळखले जाते. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला तणावमुक्त होण्यासाठी आणि शांततेत वेळ घालवण्यासाठी हे ठिकाण प्रसिद्ध आहे..प्रमुख आकर्षणे: सेंट मेरी चर्च, तपोवन आणि भुल्ला ताल.थंडी, बर्फ आणि नेचरची मस्त हवा! वर्षअखेर कुठे जायचं ठरत नसेल, तर उत्तराखंडमधील ही ५ ऑफबीट डेस्टिनेशन्स तुमचं मन एकदम हरवून टाकतील!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.