Seema Haider Pregnant : पाकिस्तानातून भारतात आलेली सीमा हैदर पुन्हा गर्भवती; सहाव्यांदा बाळाला देणार जन्म, डॉक्टरांनी दिली प्रसूतीची तारीख

Seema Haider Pregnant : पाकिस्तानहून भारतात आलेल्या सीमा हैदरविषयी पुन्हा एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. ग्रेटर नोएडाच्या रबुपुरा येथील रहिवासी सीमा हैदर सचिन मीनासोबत तिच्या दुसऱ्या बाळाची अपेक्षा करत असून ती सहाव्यांदा आई होणार आहे. याची माहिती स्वतः सचिन मीनाने त्याच्या यूट्यूब चॅनेलवर व्हिडिओद्वारे दिली..फेब्रुवारी २०२६ मध्ये प्रसूतीची शक्यतासचिन मीनाने सांगितले, की सीमा सध्या ७ महिन्यांची गर्भवती (Seema Haider Pregnancy Update) असून डॉक्टरांनी फेब्रुवारी २०२६ मध्ये प्रसूती होण्याची तारीख निश्चित केली आहे. अलिकडील तपासणीत सीमा व बाळ दोघांचीही प्रकृती चांगली असल्याचे डॉक्टरांनी स्पष्ट केले. मात्र, सीमामध्ये कॅल्शियमची थोडी कमतरता आढळली असून योग्य आहाराने ती लवकर सुधारेल, असेही डॉक्टरांनी सांगितले..पुन्हा आई होण्यासाठी सज्जसचिनने पुढे सांगितले की, मागील वर्षी मार्च महिन्यात सीमा हैदरने त्यांच्या पहिल्या मुलीला, मीराला जन्म दिला होता. आता ती पुन्हा आई होण्यासाठी सज्ज आहे..सीमाचा भारतप्रवास आणि प्रेमकहाणीपाकिस्तानातील रहिवासी असलेली सीमा हैदर २०२३ मध्ये नेपाळमार्गे भारतात आली. त्या वेळी तिच्यासोबत तिची चार मुले होती. PUBG खेळताना तिची ओळख रबुपुरातील सचिन मीना याच्याशी झाली. दोघांमध्ये मैत्री वाढत गेली आणि प्रेमसंबंध निर्माण झाले. नंतर सचिनशी लग्न करण्यासाठी सीमा नेपाळला गेली आणि तिथून भारतीय सून म्हणून भारतात दाखल झाली..लग्नाचे फोटो झाले होते व्हायरललग्नानंतर सीमाने पाकिस्तानातील आपल्या कुटुंबाला माहिती देण्यासाठी लग्नाचे फोटो सोशल मीडियावर टाकले, मात्र ते व्हायरल झाल्याने वाद निर्माण झाला. भारतीय सुरक्षा यंत्रणांनी तिची चौकशी केली, परंतु तपासात कोणताही संशयास्पद मुद्दा आढळला नाही. दुसरीकडे, सीमाचा पहिला पती गुलाम हैदर मुलांच्या ताब्यासाठी कायदेशीर लढाई लढत आहे. दरम्यान, सीमाने भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज केला आहे..