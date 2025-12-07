देश

Seema Haider Pregnant : पाकिस्तानातून भारतात आलेली सीमा हैदर पुन्हा गर्भवती; सहाव्यांदा बाळाला देणार जन्म, डॉक्टरांनी दिली प्रसूतीची तारीख

Seema Haider Confirms Pregnancy Through Sachin Meena’s Update : सीमा हैदर सात महिन्यांची गर्भवती असून फेब्रुवारी २०२६ मध्ये सहाव्या बाळाला जन्म देणार आहे. सचिन मीनाने याबाबत व्हिडिओ शेअर केला आहे.
Seema Haider Pregnant : पाकिस्तानहून भारतात आलेल्या सीमा हैदरविषयी पुन्हा एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. ग्रेटर नोएडाच्या रबुपुरा येथील रहिवासी सीमा हैदर सचिन मीनासोबत तिच्या दुसऱ्या बाळाची अपेक्षा करत असून ती सहाव्यांदा आई होणार आहे. याची माहिती स्वतः सचिन मीनाने त्याच्या यूट्यूब चॅनेलवर व्हिडिओद्वारे दिली.

