Sejal Pawar Video Controversy : सेजल पवारच्या व्हिडिओवरून AIMSA च्या पदाधिकारी कनिष्का कालरांची तीव्र नाराजी, "शरिराचा आकार, 'त्या' व्हिडिओमुळे वाईट वाटलं"

Kanishka Kalra Statement : स्टँड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे यांच्या कार्यक्रमादरम्यान मेडिकल स्टुडंट सेजल पवार हिने केलेल्या वक्तव्यावरून वाद निर्माण झाला असून, ऑल इंडिया मेडिकल स्टुडंट्स असोसिएशनच्या (AIMSA) फॉरेन मेडिकल स्टुडंट्स विंगच्या सरचिटणीस डॉ. कनिष्का कालरा यांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे..डॉ. कालरा म्हणाल्या, "तो व्हिडिओ पाहिल्यानंतर मला खूप वाईट वाटले. मला वाटत नाही की ती खऱ्या अर्थाने डॉक्टर असू शकते. एखाद्या व्यक्तीच्या शरीराचा आकार किंवा बांधा यावरून त्याचे वस्तूकरण करणे योग्य नाही.".त्या पुढे म्हणाल्या, "अशा प्रकारच्या वक्तव्यामुळे दिवस-रात्र रुग्णांचे प्राण वाचवण्यासाठी झटणाऱ्या डॉक्टरांची प्रतिमा मलिन होते. समाजातील अनेक कुटुंबे वैद्यकीय शिक्षणाच्या हितासाठी आपल्या नातेवाईकांचे मृत्यूनंतर शरीरदान करतात. मात्र, अशा घटना घडल्यास भविष्यात लोक शरीरदान करण्यास मागे हटू शकतात.".Comedian Pranit More Show : मृतदेहाच्या खासगी अवयवावरून अश्लील विनोद; कॉमेडियन प्रणित मोरेच्या शोमधील KEM च्या विद्यार्थिनीचा व्हिडिओ पाहून युजर्स भडकले!."तो देह एखाद्याच्या काकांचा, मावशीचा किंवा भावाचा असू शकतो. त्यामुळे समाजात चुकीचा संदेश जातो. मृत्यूनंतर शरीरदान करण्याची इच्छा असलेल्या लोकांच्या मनातही शंका निर्माण होऊ शकते की, त्यांच्या देहाबाबतही अशाच प्रकारे वागले जाईल," असेही त्यांनी नमूद केले.दरम्यान, सेजल पवारच्या कथित वक्तव्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर या प्रकरणावरून मोठा वाद निर्माण झाला असून विविध स्तरांतून प्रतिक्रिया उमटत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.