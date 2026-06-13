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Sejal Pawar Video Controversy : सेजल पवारच्या व्हिडिओवरून AIMSA च्या पदाधिकारी कनिष्का कालरांची तीव्र नाराजी, "शरिराचा आकार, 'त्या' व्हिडिओमुळे वाईट वाटलं"

AIMSA Reaction on Sejal Pawar : सेजल पवारच्या व्हायरल व्हिडिओवरून AIMSA–FMSW च्या सरचिटणीस कनिष्का कालरा यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शरीराच्या आकारावरून केलेल्या वक्तव्यांवर त्यांनी आक्षेप नोंदवत व्हिडिओ पाहून वाईट वाटल्याचे म्हटले.
Sejal Pawar Video Controversy pranit more

Sejal Pawar Video Controversy pranit more

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kanishka Kalra Statement : स्टँड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे यांच्या कार्यक्रमादरम्यान मेडिकल स्टुडंट सेजल पवार हिने केलेल्या वक्तव्यावरून वाद निर्माण झाला असून, ऑल इंडिया मेडिकल स्टुडंट्स असोसिएशनच्या (AIMSA) फॉरेन मेडिकल स्टुडंट्स विंगच्या सरचिटणीस डॉ. कनिष्का कालरा यांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

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