देश

मुख्यमंत्र्यांची मिमिक्री करणाऱ्याच्या मदतीने करायचा घोटाळे; भ्रष्टाचार, बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणी बड्या अधिकाऱ्याला अटक

Senior Officer Arrested मुख्यमंत्र्यांचा आवाज काढणाऱ्या मिमिक्री आर्टिस्टच्या मदतीने बड्या अधिकाऱ्याने भ्रष्टाचार आणि घोटाळा केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी अधिकाऱ्याला अटक करण्यात आलीय.
CM Voice Mimicry Used in Scam, Senior Officer Lands in Trouble

CM Voice Mimicry Used in Scam, Senior Officer Lands in Trouble

Esakal

सूरज यादव
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आसाममध्ये एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला भ्रष्टारार, पदाचा गैरवापर आणि बेनामी मालमत्ता प्रकरणी अटक करण्यात आलीय. चौकशीत धक्कादायक अशी माहिती समोर आलीय. अधिकाऱ्याने एका मिमिक्री आर्टिस्टच्या मदतीने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा आणि इतर अधिकाऱ्या आवाज काढून मोठा घोटाळा केला. सध्या प्रकरणी अधिक चौकशी केली जात आहे.

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