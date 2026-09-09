मुख्यमंत्र्यांची मिमिक्री करणाऱ्याच्या मदतीने करायचा घोटाळे; भ्रष्टाचार, बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणी बड्या अधिकाऱ्याला अटक

आसाममध्ये एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला भ्रष्टारार, पदाचा गैरवापर आणि बेनामी मालमत्ता प्रकरणी अटक करण्यात आलीय. चौकशीत धक्कादायक अशी माहिती समोर आलीय. अधिकाऱ्याने एका मिमिक्री आर्टिस्टच्या मदतीने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा आणि इतर अधिकाऱ्या आवाज काढून मोठा घोटाळा केला. सध्या प्रकरणी अधिक चौकशी केली जात आहे. .१९९९ च्या बॅचचे आसाम सिव्हील सर्विसेसचे अधिकारी देवेश्वर बोरा यांना अटक केली आहे. राज्यातील धेमाजी इथं ९ सदस्यांच्या पथकाने बोरा यांच्या अनेक ठिकाणांवर छापे टाकले होते. उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती जमवल्याचा त्यांच्यावर आरोप असून याचीही चौकशी केली जात आहे. एका डॉक्टरच्या तक्रारीनंतर चौकशी सुरू झाली होती. बोरा हे मेडिकल एज्युकेशन आणि रिसर्च डिपार्टमेंटमध्ये जॉइंट सेक्रेटरी असताना घोटाळा झाला होता..मुलांना शाळेत जायला चीनने बांधली ९०० फूट उंच लिफ्ट, आता पर्यटकांची होते गर्दी; विद्यार्थ्यांचा ३ तासांचा प्रवास काही मिनिटात.बोरा सरकारी नोकरी आणि कंत्राट देण्याच्या नावे पैसे घेत होता. यासाठी एका मिमिक्री आर्टिस्टची मदत घेत होते. तो मिमिक्री आर्टिस्ट मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि इतर अधिकाऱ्यांचा आवाज काढायचा. त्या आवाजात कॉल करून आपली ओळख वरपर्यंत असल्याचंही तो सांगत असे..गुवाहाटी लखीमपूर इथं बोराच्या मालमत्तांवर छाप्यानंतर अधिक तपास करण्यात येत आहे. त्याची पत्नी आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या नावावर मालमत्ता आहेत. बोरा यांच्यावर अनेक आरोप आहेत. यात एका महिलेनं अत्याचाराचा प्रयत्न आणि आक्षेपार्ह भाषा वापरल्याचा आरोप केला होता. गेल्या २७ वर्षांच्या कार्यकाळात बोरा यांनी अनेक जिल्ह्यांत महत्त्वाच्या विभागात मोठी पदं भूषवली आहेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.