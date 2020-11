कोविशिल्ड लशीचे एका स्वयंसेवकावर दुष्परिणाम? सीरमने केला खुलासा

नवी दिल्ली- चेन्नईतील एका व्यक्तीने सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाची कोविड-19 ची प्रायोगिक लस घेतल्यानंतर शरीरावर दुष्परिणाम (acute neuro encephalopathy) झाल्याचा दावा केला होता. तसेच सीरम इन्स्टिट्यूटला कायदेशीर नोटीस पाठवत 5 कोटी रुपये नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली होती. यानंतर कंपनीने यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे. नोटीसमध्ये करण्यात आलेले आरोप चुकीचे आणि वाईट हेतूने प्रेरित आहेत. लशीची चाचणी आणि स्वयंसेवकामध्ये दिसून आलेली वैद्यकीय अवस्था यात काहीही संबंध नाही. स्वयंसेवक खोटे आरोप करत असून आपल्या वैद्यकीय स्थितीसाठी जाणूनबुजून कोविशिल्ड कोविड-19 लशीला कारणीभूत ठरवत आहे. स्वयंसेवकामध्ये दिसून येत असलेले दुष्परिणाम कोरोना लशीच्या डोसमुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांपेक्षा पूर्णपणे भिन्न असल्याचे वैद्यकीय टीमने त्याला कळवलं होते. तरीही त्याने लोकांमध्ये जाऊन कंपनीची प्रतिष्ठा खराब करण्याचा प्रयन्त केला, असं कंपनीने म्हटलं आहे. एक-एक करुन इराणच्या शास्त्रज्ञांना संपवण्यामागे कोणाचा हात? जाणून घ्या स्वंयसेवकाचे हे कृत्य खास उद्धेशाने करण्यात आले असून कंपनीची बदनामी करण्याचा त्याचा प्रयत्न आहे. सिरम इन्स्टिट्यूट अशा आरोपांना फेटाळून लावते, असेही कंपनीने म्हटलं आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार एका 40 वर्षीय व्यक्तीने 1 ऑक्टोबर रोजी कोविशिल्ड लस घेतली होती. त्यानंतर त्याची प्रकृती बिघडली. व्यक्तीने सीरम इन्स्टिट्यूटला नोटीस पाठवली असून त्याला झालेल्या सर्व त्रासाची नुकसान भरपाई करण्याचा उल्लेख त्यात केला आहे. सीरम इन्स्टिट्यूटशीवाय भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद Indian Council of Medical Research (ICMR), ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया Drug Controller General of India (DCGI), अस्ट्राझेनकाचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनाही नोटीस पाठवण्यात आली आहे. तसेच लशीचे उत्पादन आणि वितरण तात्काळ थांबवण्याची मागणी करण्यात आली होती. दरम्यान, ऑक्सफर्ड विद्यापीठ आणि फार्मा कंपनी अस्ट्राझेनका कोविशील्ड लस तयार करत आहे. सीरम इन्स्टिट्यूटने अस्ट्राझेनकाशी करार केला असून त्याअंतर्गत पुण्यामध्ये या लशीचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन केले जात आहे. काही दिवसांपूर्वीच कंपनीने तिसऱ्या टप्प्यात कोविशिल्ड लस प्रभावी ठरल्याचे जाहीर केले होते. तसेच सीरमचे प्रमुख अदर पुनावाला यांनी दोन आठवड्यांमध्ये लशीच्या मंजूरी मिळवण्यासाठी अर्ज करणार असल्याचे म्हटलं होते. लस आपातकालिन वापरासाठी लवकरच उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.



