धक्कादायक! टोळक्याकडून तरुणीचा भर जत्रेत वियनभंग

भोपाळ : टोळक्याकडून एका तरुणीचा भर जत्रेत लैंगिक छळ करण्यात आल्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियामध्ये व्हायरल झाला आहे. काही दिवसांपूर्वीचा हा व्हिडिओ असून मध्य प्रदेशातील प्रसिद्ध भागोरिया फेस्टिवलमध्ये हा प्रकार घडल्याचं सांगितलं जात आहे. (Sexual harassment of a young girl by gang of youths in Madhya Pradesh Video goes viral)

मध्य प्रदेशातील अलिराजपूर जिल्ह्यातील बालपूर गावातील या प्रसिद्ध भगोरिया फेस्टिवलचं आयोजन केलं जातं. हा भाग आदिवासी भाग असून इथला हामोठा उत्सव असतो. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये पीडित मुलीला काही तरुणांचं टोळकं त्रात देत असून घाबरलेली ही तरुणी स्वतःला पार्किंगमध्ये पार्क केलेल्या एका वाहनामागे लपवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं दिसत आहे. या टोळक्यातील एक तरुण या मुलीची छेड काढताना दिसतोय तर दुसरा एक तरुण तिला आपल्या टोळीमध्ये ओढत आणतो आणि इतर सर्वजण तिचा विनयभंग करतात.

द प्रिंटच्या वृत्तानुसार, पीडित मुलगी आणि हे तरुण एकाच गावातील असून शेजारच्या धार जिल्ह्यातील आहेत. याप्रकरणी जिल्हा पोलीस प्रमुख मनोज सिंह म्हणाले, "पोलिसांनी या घटनेची दखल घेतली असून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यांपैकी काही तरुणांची ओळख पटली आहे. लवकरच आरोपींना अटक केली जाईल."