''शबरीमलातील चोरीची सीबीआय चौकशी करा'' भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर यांची मागणी

तिरुअनंतपुरम: केरळमधील वाढत्या आंदोलनानंतर देवस्वम मंत्री व्ही. एन. वासवन आणि देवस्वम बोर्डाचे अध्यक्ष प्रसंत यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली असताना, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर यांनी शबरीमला येथे झालेल्या सोनेचोरीची चौकशी सीबीआयने करावी, अशी मागणी केली आहे..शबरीमला मंदिरातील तांब्याच्या धातूने घडवलेल्या द्वारपालाच्या मूर्तींना सोन्याचा मुलामा देण्यात आला होता. मात्र, यावरील सोने काही प्रमाणात गायब झाल्याचे समजले आहे. याबाबत केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने याचिकेची दखल घेऊन 'एसआयटी' स्थापन करण्याचे आणि चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. .आता या प्रकरणाची सखोल चौकशी अपेक्षित आहे. त्या पार्श्वभूमीवर देवस्वम खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या आणि सरकारमधील उच्चपदस्थांच्या संगनमताने चोरी झाले झाल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. या प्रकरणाचा मागोवा घेणे आवश्यक आहे. देवस्वम बोर्डांच्या नियंत्रणाखालील राज्यातील सर्व मंदिरांची तपासणी करून योग्य लेखापरीक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी चंद्रशेखर यांनी केली..नक्की काय झाले? सोन्याचा मुलामा दिलेल्या तांब्याच्या पत्र्यांच्या नोंदींनुसार सन २०१९ मध्ये त्यांना नव्याने सोन्याचा मुलामा देण्यासाठी चेन्नईला पाठवण्यात आले होते. तेव्हा त्यांचे वजन ४२.८ किलो होते. तथापि, न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, जेव्हा तांब्याचे पत्र्यांना नवीन सोन्याचा मुलामा देण्यात आला तेव्हा त्याचे वजन ३८.२५८ किलो होते. त्यामुळे उर्वरित ४.४५ किलो सोने कुठे गायब झाले याबाबत तपासणी करण्यात येणार आहे.