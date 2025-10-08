देश

''शबरीमलातील चोरीची सीबीआय चौकशी करा'' भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर यांची मागणी

BJP Demands CBI Probe and Minister's Resignation Over Missing Gold from Shabarimala Temple Idols: शबरीमला मंदिरातील तांब्याच्या धातूने घडवलेल्या द्वारपालाच्या मूर्तींना सोन्याचा मुलामा देण्यात आला होता. यावरुन कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
तिरुअनंतपुरम: केरळमधील वाढत्या आंदोलनानंतर देवस्वम मंत्री व्ही. एन. वासवन आणि देवस्वम बोर्डाचे अध्यक्ष प्रसंत यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली असताना, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर यांनी शबरीमला येथे झालेल्या सोनेचोरीची चौकशी सीबीआयने करावी, अशी मागणी केली आहे.

