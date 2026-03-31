Shabbir Ahmed: मोठा दहशतवादी कट उघड! ३ मंदिरांची पाहणी; व्हिडिओ शूट करून पाकिस्तानला पाठवले, शब्बीर लोनचे धक्कादायक खुलासे

पाकिस्तानी दहशतवादी संघटना लश्कर-ए-तोयबा (LeT) चा दहशतवादी शब्बीर अहमद लोन याने दिल्ली पोलिसांच्या चौकशीदरम्यान धक्कादायक खुलासे केले आहेत. अटकेपूर्वी शब्बीरने दिल्लीतील कालकाजी मंदिर, लोटस टेंपल आणि छतरपूर मंदिराची पाहणी केली होती. या तीन मंदिरांची पाहणी करताना त्याने आपल्या मोबाईल फोनने व्हिडिओ रेकॉर्डही केले होते. नंतर शब्बीरने हे व्हिडिओ पाकिस्तानातील लश्करच्या एका हँडलरला पाठवले..पोलिसांनी सांगितले की, शब्बीरने दिल्लीतील कनॉट प्लेस आणि पहारगंजमधील गर्दीच्या बाजारपेठांसह अनेक भागांची पाहणी केली होती. या भागांचे व्हिडिओ बनवून त्याच्या पाकिस्तानी हँडलरला पाठवण्यात आले होते. दहशतवादी शब्बीरला पाच दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. पोलिसांनी मंगळवारी त्याची चौकशी सुरू केली. चौकशीदरम्यान, दहशतवादी शब्बीरने बांगलादेशातील आयएसआय आणि लश्कर-ए-तोयबा (टीआरएफ) सारखी दहशतवादी संघटना स्थापन करण्याची कबुली दिली. .ही संघटना स्थापन करण्यासाठी तो दिल्ली एनसीआरमध्ये पाहणी करून भरतीचे काम सुरू करणार होता. दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाने पाकिस्तानी दहशतवादी संघटना लश्कर-ए-तोयबाशी (LeT) संबंधित असलेल्या शब्बीर अहमद लोन या दहशतवाद्याला अटक केली आहे. ही अटक गाझीपूर येथे झाली. विशेष पथकाचा दावा आहे की, शब्बीर हा भारतात लश्कर-ए-तोयबाचे नवीन मॉड्यूल सक्रिय करण्यासाठी आणि तरुणांची भरती करण्यासाठी पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आयएसआयच्या सांगण्यावरून काम करत होता..तो आपले उद्दिष्ट साध्य करण्यापूर्वीच पोलिसांनी त्याला अटक केली. आरोपीकडून बांगलादेशी-पाकिस्तानी चलन, एक लॅपटॉप आणि इतर वस्तू जप्त करण्यात आल्या आहेत. सूत्रांनुसार, आरोपी नेपाळ सीमेवरून भारतात घुसला आणि पाकिस्तानस्थित त्याचे लष्कर-ए-तोयबाचे सूत्रधार, ज्यांची सांकेतिक नावे अबू हुजैफा, सुमाम बाबर आणि अब्दुल रहमान होती, यांच्या सांगण्यावरून तो बांगलादेशातून भारतातील लष्कर-ए-तोयबाचे संपूर्ण भरती नेटवर्क चालवत होता. तो बेकायदेशीरपणे नेपाळमध्ये घुसला आणि नंतर भारत-नेपाळ सीमेवरून पुन्हा भारतात आला. शब्बीर हा तहरीक-उल-मुजाहिदीनचा कमांडर अबू तलहा आणि यूएपीए-निर्दिष्ट दहशतवादी आसिफ दार यांच्याही संपर्कात होता.