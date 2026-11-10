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Crime News : धक्कादायक घटना ! पोलिसांची गाडी पाहून तरुणांनी तलावात मारल्या उड्या; तिघांचा मृत्यू, जिल्हाधिकाऱ्यांकडून चौकशीचे आदेश

Three Youths Dead : पोलीस अधीक्षक राजेंद्र मोहन दुबे यांनी मृत्यूची पुष्टी केली आणि तपास सुरू असल्याचे सांगितले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तीन सदस्यीय समिती नेमून चौकशीचे आदेश दिले आणि प्रत्येक कुटुंबाला २५ हजार रुपयांची मदत जाहीर केली.
Shahdol Drowning Incident: What Happened

Shahdol Drowning Incident: What Happened

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

मध्य प्रदेशातील शहडोल जिल्ह्यात एक हृदयद्रावक घटना घडली आहे. शहरातील मुख्य बाजारपेठेजवळ असलेल्या 'चौपाटी' परिसरामागील तलावात बुडून तीन तरुणांचा मृत्यू झाला, तर एक तरुण सुदैवाने बचावला आहे. सोमवारी रात्री घडलेल्या या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, पोलिसांचे वाहन पाहून तरुणांनी तलावात उडी मारल्याचा दावा स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. त्यामुळे या घटनेत पोलिसांची काही भूमिका होती का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या प्रकरणाची प्रशासनाने गंभीर दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

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