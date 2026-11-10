Crime News : धक्कादायक घटना ! पोलिसांची गाडी पाहून तरुणांनी तलावात मारल्या उड्या; तिघांचा मृत्यू, जिल्हाधिकाऱ्यांकडून चौकशीचे आदेश

मध्य प्रदेशातील शहडोल जिल्ह्यात एक हृदयद्रावक घटना घडली आहे. शहरातील मुख्य बाजारपेठेजवळ असलेल्या 'चौपाटी' परिसरामागील तलावात बुडून तीन तरुणांचा मृत्यू झाला, तर एक तरुण सुदैवाने बचावला आहे. सोमवारी रात्री घडलेल्या या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, पोलिसांचे वाहन पाहून तरुणांनी तलावात उडी मारल्याचा दावा स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. त्यामुळे या घटनेत पोलिसांची काही भूमिका होती का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या प्रकरणाची प्रशासनाने गंभीर दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले आहेत.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .पोलिसांचे वाहन पाहून तलावात उडी मारल्याचा दावापोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृत तरुणांची नावे समीर वंशकार, गौरव वंशकार आणि दुर्गेश वंशकार अशी आहेत. तर पुष्पेंद्र वंशकार हा तरुण या घटनेतून बचावला असून, त्याच्यावर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..स्थानिक रहिवाशांच्या म्हणण्यानुसार, सोमवारी रात्री सुमारे ८ वाजण्याच्या सुमारास हे चारही तरुण चौपाटीजवळील तलावाच्या काठावर बसले होते. याचदरम्यान त्या ठिकाणी पोलिसांचे वाहन आले. पोलिसांचे वाहन पाहताच तरुण घाबरून पळू लागले आणि त्यांनी तलावात उडी मारली, असा दावा स्थानिकांनी केला आहे. मात्र, या दाव्याला अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही..Nagpur Crime News: वाहनासमोर फटाके फोडण्याच्या वादातून तरुणाचा हत्या ; कुख्यात गुंडासह चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल.रुग्णालयात नातेवाईकांचा संतापघटनेनंतर चारही तरुणांना जिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी तिघांना मृत घोषित केले. यानंतर मृतांच्या नातेवाईकांनी रुग्णालय परिसरात मोठी गर्दी केली. त्यांनी पोलिसांविरोधात घोषणाबाजी करत या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली..शहडोलचे पोलीस अधीक्षक राजेंद्र मोहन दुबे यांनी तीन तरुणांचा तलावात बुडून मृत्यू झाल्याची पुष्टी केली. तरुण नेमक्या कोणत्या परिस्थितीत तलावात पडले, हे अद्याप स्पष्ट झाले नसून तपास सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले..तीन सदस्यीय समितीकडून चौकशीदरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी या घटनेच्या चौकशीसाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. यामध्ये अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि सिव्हिल सर्जन यांचा समावेश आहे. ही समिती घटनेच्या सर्व पैलूंची चौकशी करणार आहे. तसेच मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी २५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची घोषणा प्रशासनाने केली आहे. चौकशी अहवालानंतर या घटनेमागील नेमके कारण स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.