नवी दिल्लीः अॅसिड हल्ला प्रकरणातील एका खटल्यामध्ये १६ वर्षांनंतर निकाल आला आहे. या प्रकरणातील आरोपींची कोर्टाने निर्दोष मुक्तता केली. निकाल ऐकताच पीडितेने टाहो फोडला. एवढ्या वर्षांनंतरही न्याय मिळणार नसेल तर त्याचवेळी हिशोब चुकता करायला हवा होता, अशा भावना पीडितेने व्यक्त केल्या..पीडिता शाहीन मलिक ह्या २००९ मध्ये पानिपत येथे एका विद्यापीठात एमबीएहं शिक्षण घेत होत्या. त्यांच्या कार्यालयातील एका विवाहित अधिकाऱ्याने शाहीन यांचा मानसिक छळ केला. पुढे हा वाद विकोपाला गेला आणि त्या अधिकाऱ्याच्या पत्नीने विद्यापीठातील एका विद्यार्थ्याच्या मदतीने शाहिन यांच्यावर अॅसिड फेकण्याचा कट रचला, असा पीडितेचा आरोप होता. हल्ल्यामध्ये त्यांचा चेहरा पूर्णपणे होरपळला होता. सुरुवातीला हा खटला हरियाणामध्ये सुरु होता. परंतु याचं गांभीर्य ओळखून दिल्लीतल्या रोहिणी न्यायालयात खटला वर्ग करण्यात आला. शाहिन यांनी तब्ब्ल १६ वर्षे न्यालायीन लढाई लढली. त्यांच्या २५ हून अधिक शस्त्रक्रिया झाल्या. त्यांच्याच याचिकेमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने अॅसिडच्या खुल्या विक्रीवर निर्बंध आणले होते. इतका मोठा लढा देऊनही पुराव्यांच्या आभावामुळे आणि पोलिस तपासातील त्रुटींमुळे कोर्टाने आरोपींना निर्दोष मुक्त केलं. पोलिस तपासामध्ये गंभीर त्रुटी राहिल्याचं कोर्टाने स्पष्ट केलं. निकाल ऐकताच शाहिन ह्या रडतच कोर्टरुमच्या बाहेर आल्या. न्यायव्यवस्थेने आपला विश्वासघात केल्याच्या भावना त्यांनी व्यक्त केल्या.