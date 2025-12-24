देश

''तेव्हाच बदला घ्यायला पाहिजे होता'', अ‍ॅसिड हल्ल्यातील आरोपीची सोळा वर्षांनंतर निर्दोष मुक्तता; पीडितेचा टाहो

Justice Denied After 16 Years Delhi Court Acquits Accused in Shaheen Malik Acid Attack Case: निकाल ऐकताच पीडितेने टाहो फोडला. सोळा वर्षे वाट बघूनही न्याय मिळत नसल्याच्या भावना त्यांनी व्यक्त केल्या.
संतोष कानडे
नवी दिल्लीः अ‍ॅसिड हल्ला प्रकरणातील एका खटल्यामध्ये १६ वर्षांनंतर निकाल आला आहे. या प्रकरणातील आरोपींची कोर्टाने निर्दोष मुक्तता केली. निकाल ऐकताच पीडितेने टाहो फोडला. एवढ्या वर्षांनंतरही न्याय मिळणार नसेल तर त्याचवेळी हिशोब चुकता करायला हवा होता, अशा भावना पीडितेने व्यक्त केल्या.

