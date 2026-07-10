UPSC Success Story : बस कंडक्टरच्या मुलीची कमाल ! कोणताही क्लास न लावता शालिनी पहिल्याच प्रयत्नात IPS; आईचा अपमान अन् जीवनाला मिळाली नवी दिशा

Shalini Agnihotri Success Story : भारतीय प्रशासकीय सेवेतील महिलांच्या यशोगाथा नेहमीच प्रेरणादायी असतात. अशाच एका मध्यमवर्गीय कुटुंबातील तरुणीने आपल्या आत्मविश्वास आणि मेहनतीने आयपीएस अधिकारी बनून देशाला नवा आदर्श घालून दिला आहे. हिमाचल प्रदेशातील उना जिल्ह्यातील रहिवासी शालिनी अग्निहोत्री यांची कहाणी ही केवळ यशाची नाही, तर संघर्ष, प्रेरणा आणि कुटुंबीयांच्या पाठिंब्याचीही आहे..शालिनी अग्निहोत्री आज देशातील लोकप्रिय आयपीएस अधिकाऱ्यांपैकी एक आहेत. काही वर्षांपूर्वी 'फेम इंडिया' मासिकाने त्यांना देशातील शीर्ष ५० आयपीएस अधिकाऱ्यांमध्ये स्थान दिले होते. यंदा जानेवारी महिन्यात त्यांची पदोन्नती होऊन त्या डीआयजी (DIG) पदावर रुजू झाल्या आहेत. मात्र त्यांचा हा प्रवास सोपा नव्हता..आईच्या अपमानाने जीवनाला दिशाएका सामान्य घटनेने त्यांच्या जीवनाची दिशा बदलली. शालिनी आपल्या आईसोबत बसमधून प्रवास करत होत्या. त्यांचे वडील त्याच बसमध्ये कंडक्टर म्हणून काम करत होते. बसमध्ये एक अनोळखी व्यक्ती आईच्या सीटच्या मागे हात ठेवून उभा होता. आईने नम्रपणे त्याला बाहेरच्या आधाराला पकडण्याची विनंती केली. मात्र त्या व्यक्तीने उद्धटपणे उत्तर दिले, “तुम्ही स्वतःला कोण समजता डीसी (DC) की मी तुमचे ऐकावे?” या घटनेने शालिनींच्या मनात खळबळ उडाली. आईचा अपमान पाहून त्यांना असहाय्य वाटले आणि त्याच क्षणी त्यांनी आयपीएस अधिकारी बनण्याचा निश्चय केला. .त्यांना प्रश्न पडला की हा 'डीसी' नक्की कोण आहे, ज्याचे सर्व ऐकतात? भारतीय प्रशासनात डीसी म्हणजे डेप्युटी कमिशनर किंवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर असतो. तसेच एसपी (SP) हेही महत्त्वाचे पद आहे. दहावीपर्यंत शालिनींना याची जाणीव झाली होती. हिमाचल रोडवेजमध्ये बस कंडक्टर म्हणून काम करणाऱ्या वडिलांच्या मर्यादित उत्पन्नात कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालत होता. तरीही शालिनींच्या शिक्षणाला कधीही कमतरता पडू दिली नाही..Chandrapur: आईचे काबाडकष्ट फळाला; मुलगा झाला डॉक्टर ! परिस्थितीवर केली मात; एका संघर्षमय जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.शालिनी यांचे धर्मशाला येथे शालेय शिक्षण पूर्ण झाले. दहावीत त्यांनी ९२ टक्के तर बारावीत ७७ टक्के गुण मिळवले. नंतर हिमाचल प्रदेश विद्यापीठातून कृषी विषयात पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी पूर्ण केली. पदवीच्या काळातच त्यांनी कुटुंबाला न सांगता यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षेची तयारी सुरू केली. कोणत्याही कोचिंग किंवा औपचारिक प्रशिक्षणाशिवाय २०११ मध्ये पहिल्याच प्रयत्नात ऑल इंडिया रँक २८५ मिळवून त्यांनी आयपीएस मध्ये यश मिळवले. त्यांना हिमाचल केडर मिळाला..बालपणीची 'टॉमबॉय' प्रतिमालहानपणी शालिनींचा स्वभाव मुलांसारखा होता. त्यांना 'टॉमबॉय' म्हणून ओळखले जाई. गोट्या, गिल्ली-दंडा, पिट्ठू (सेव्हन स्टोन्स) आणि क्रिकेटसारखे खेळ त्या मुलांसोबत खेळत. आईने कधीही त्यांना अशा खेळांपासून रोखले नाही. शालिनी आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचे श्रेय आईला देतात. आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी आईने त्यांना इयत्ता सातवी-आठवीतच एकटीला बँकेत पैसे भरण्यास पाठवले. वडिलांना शालिनी कुटुंबाचा 'कणा' मानतात. वडिलांनी स्वतःच्या इच्छा बाजूला ठेवून मुलांच्या शिक्षणाला प्राधान्य दिले. शालिनी १० रुपये मागितले तरी ते १५ रुपये देत, जेणेकरून कशाचीही कमतरता भासू नये. .Inspirational success story : दोन्ही हात नसतानाही नशिबाशी 'दोन हात'; पन्हाळ्याची लेक माऊली आडकूर बनली मुंबई महापालिकेत अधिकारी.कुटुंब आणि वैयक्तिक जीवनशालिनी यांचे पती संकल्प शर्मा हे देखील आयपीएस अधिकारी आहेत. २०१२ च्या बॅचचे, उत्तर प्रदेश केडरचे ते सध्या कानपूरमध्ये संयुक्त पोलीस आयुक्त (गुन्हे आणि मुख्यालय) म्हणून कार्यरत आहेत. बी.टेक आणि एम.टेक नंतर त्यांनी सिव्हिल सर्व्हिसेसकडे वळण घेतले. मूळचे राजस्थानचे असलेले संकल्प यांनी देवरिया आणि खेरी जिल्ह्यांत सेवा बजावली आहे.शालिनींची मोठी बहीण डॉक्टर आहे तर भाऊ भारतीय लष्करात कार्यरत आहे. अशा प्रगतिशील कुटुंबात वाढलेल्या शालिनींनी महिलांसाठी आदर्श निर्माण केला आहे..शालिनी अग्निहोत्री यांची कहाणी दाखवते की मर्यादित साधनसंपत्ती असली तरी स्वप्नं पूर्ण करण्यासाठी मेहनत आणि निश्चय पुरेसा असतो. मध्यमवर्गीय कुटुंबातील मुलींसाठी ही कहाणी एक मोलाचा धडा आहे. आज डीआयजी पदावर कार्यरत असलेल्या शालिनी देशात महिलांच्या सक्षमीकरणाचे प्रतीक बनल्या आहेत. त्यांच्या यशाने अनेक तरुणांना प्रेरणा मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.