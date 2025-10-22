देश

Sarfaraz Khan ला टीम इंडियातून वगळल्याने वाद; शमा मोहम्मद यांचे गौतम गंभीरवर मोठे आरोप, म्हणाल्या- तो खान म्हणून...

Sarfaraz Khan Team India Selection Controversy: काँग्रेस प्रवक्त्या शमा मोहम्मद यांनी टीम इंडियाचे प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी भारतीय संघातून सरफराज खानला वगळल्याकडे लक्ष वेधले आहे.
Vrushal Karmarkar
Updated on

भारतीय क्रिकेटपटू सरफराज सध्या चर्चेत आहे. बराच काळ टीम इंडियाच्या बाहेर असलेला सरफराज दक्षिण आफ्रिका अ संघाविरुद्ध भारतीय अ संघात स्थान मिळवू शकला नाही. अशा परिस्थितीत निवडकर्त्यांवर मोठे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. क्रिकेटशी संबंधित लोकच नाही तर राजकारणी देखील सरफराज खानला संघात संधी न मिळाल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित करत आहेत. यावर काँग्रेसच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या शमा मोहम्मद यांचे विधान सोशल मीडियावर खूप वेगाने व्हायरल होत आहे.

Asaduddin Owaisi
Team India
Gautam Gambhir
tweet
controversy
Sarfaraz Khan injury

