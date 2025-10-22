Sarfaraz Khan ला टीम इंडियातून वगळल्याने वाद; शमा मोहम्मद यांचे गौतम गंभीरवर मोठे आरोप, म्हणाल्या- तो खान म्हणून...

भारतीय क्रिकेटपटू सरफराज सध्या चर्चेत आहे. बराच काळ टीम इंडियाच्या बाहेर असलेला सरफराज दक्षिण आफ्रिका अ संघाविरुद्ध भारतीय अ संघात स्थान मिळवू शकला नाही. अशा परिस्थितीत निवडकर्त्यांवर मोठे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. क्रिकेटशी संबंधित लोकच नाही तर राजकारणी देखील सरफराज खानला संघात संधी न मिळाल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित करत आहेत. यावर काँग्रेसच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या शमा मोहम्मद यांचे विधान सोशल मीडियावर खूप वेगाने व्हायरल होत आहे..ज्यामध्ये त्यांनी भारतीय क्रिकेट संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्यावर धार्मिक पक्षपाताचा आरोप केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सातत्याने उत्कृष्ट कामगिरी करूनही सरफराज खानकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. २१ ऑक्टोबर रोजी जाहीर झालेल्या भारत अ संघातून निवड समितीने सरफराज खानला वगळल्यानंतर मोहम्मद यांचे हे विधान आले. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये बेंगळुरू येथे दक्षिण आफ्रिका अ संघाविरुद्ध संघ मालिका खेळेल..Jasprit Bumrah : जसप्रीत बुमराहची 'डोकेदुखी' वाढवणारी बातमी! निमित्त ठरतोय पाकिस्तानी... नेमकं काय घडलंय?.सरफराजला वगळल्यानंतर सोशल मीडियावर पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झाले की, मुंबईच्या या विश्वासार्ह फलंदाजाला वारंवार का दुर्लक्षित केले गेले. शमा मोहम्मद यांनी X वर लिहिले, "सरफराज खानची निवड त्याच्या आडनावामुळे झाली नाही का? #justasking." या मुद्द्यावर गौतम गंभीर कुठे आहे हे आपल्याला माहिती आहे. त्या गंभीरच्या भारतीय जनता पक्षामधील पूर्वीच्या भूमिकेचा संदर्भ देत होत्या. गंभीर भाजपचे खासदार होते. परंतु आता ते पक्षात नाहीत..सरफराज खानने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये न्यूझीलंडविरुद्धच्या घरच्या मालिकेत भारताकडून शेवटचा खेळ केला होता. त्यानंतर त्याला ऑस्ट्रेलियातील बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी, इंग्लंड दौरा आणि वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या घरच्या मालिकेतून वगळण्यात आले. फिटनेस आणि वजन कमी करण्यावर कठोर परिश्रम करूनही निवडकर्त्यांनी त्याला भारत अ संघात समाविष्ट केले नाही. ज्यामुळे चाहते आणि क्रिकेट तज्ञ दोघांनाही आश्चर्य वाटले..PAK vs SA 2nd Test: तरुणांनी माती खाल्ली, तिथे 'वयस्कर' खेळाडूने पाकिस्तानची लाज वाचवली! मोडला ९२ वर्षांपूर्वीचा विक्रम, पण... .शमा मोहम्मद यांनी क्रिकेटबद्दल वादग्रस्त विधान करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी त्यांनी भारतीय कर्णधार रोहित शर्माला जास्त वजन असलेला आणि भारताने पाहिलेला सर्वात निराशाजनक कर्णधार म्हणून वर्णन केले होते. त्यावेळी तिच्या वक्तव्यांवर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.