अहमदाबाद : ज्येष्ठ नेते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या अहमदाबाद येथील घरी दाखल झाल्याचं वृत्त आहे. यामुळं अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. पण अदानींच्या घरी असलेल्या खासगी कार्यक्रमाला हजेरी लावण्यासाठी पवार गेले असल्याचं सांगितलं जात आहे. (Sharad Pawar arrives at Gautam Adani house in Ahemdabad Why this visit happened need to know)

घरगुती कार्यक्रम?

साम टीव्हीच्या वृत्तानुसार, गौतम अदानी यांच्या गुजरातमधील घरी शरद पवारांनी यापूर्वीही भेट दिली आहे. यावेळी देखील ते इथं दाखल झाले आहेत कारण अंबानींच्या कुटुंबात काहीतरी कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. अंबानी आणि पवार यांच्यातील वैयक्तिक संबंधित मित्रत्वाचे असल्यानं त्यांना या कार्यक्रमासाठी निमंत्रण देण्यात आलं आहे. (Latest Marathi News)

त्यामुळं भेटीची होतेय चर्चा

दरम्यान, शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस इंडिया आघाडीत सहभागी आहे. याच आघाडीतील काँग्रेसकडून सातत्यानं अदानींना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी आर्थिक संबंध असल्याचा आरोप करत टार्गेट केलं जात आहे. त्यात शरद पवार आणि गौतम अदानी यांचे देखील मित्रत्वाचे संबंध आहेत, त्यामुळं हे दोघे जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा त्यांच्या भेटीमुळं राजकीय चर्चा सुरु होतात. (Marathi Tajya Batmya)

अदानींच्या घरी आज मुक्काम

आज अदानींच्या घरी कार्यक्रमाला हजेरी लावल्यानंतर शरद पवारांचा मुक्कामही होणार असल्याचं सुत्रांकडून कळतं आहे. त्यामुळं आज दिवसभरत शरद पवार गुजरातमध्येच असतील त्यांनतर उद्या ते मुंबईकडं रवाना होतील.