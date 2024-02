Sharad Pawar Party Name : शरद पवारांच्या गटाला मिळालं नवं नाव; तीन पैकी 'या' नावावर निवडणूक आयोगाचं शिक्कामोर्तब

Sharad Pawar Faction New Name : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि चिन्ह अजित पवारांना देण्यात आल्यानंतर शरद पवार यांच्या गटाला नवं नाव निवडणूक आयोगाकडून देण्यात आलं आहे. शरद पवार गटाकडून आयोगानं तीन नावं मागवली होती त्यांपैकी हे एक नाव आहे. त्यानुसार, निवडणूक आयोगानं शरद पवारांना दिलेलं नाव हे 'नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी - शरदचंद्र पवार' असं असणार आहे. (Sharad Pawar gets a new name for his faction that is Nationalist Congress Party Sharadchandra Pawar)