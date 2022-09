Sharad Pawar : शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी फेरनिवड

नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची शनिवारी फेरनिवड करण्यात आली. नवी दिल्लीत कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडियाच्या सभागृहात पार पडलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विस्तारित कार्यकारिणीच्या बैठकीत ही निवड पार पडली. राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते रविकांत वर्पे यांनी ट्विटद्वारे याची माहिती दिली. (Sharad Pawar reelected as NCP President in Extd NWC meeting in New Delhi)

रविकांत वर्पे यांनी म्हटलं की, "आज नवी दिल्लीत संपन्न झालेल्या पक्षाच्या विस्तारित कार्यकारिणीच्या बैठकीत शरद पवार यांची राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड झाली. त्यांच्या महान नेतृत्वात आम्ही या देशाच्या प्रगतीशील, सेक्युलर आणि सर्वसमावेशक भूमिका पुढे घेऊन जाऊ आणि भारताची लोकशाही अधिक मजबूत करु"

हेही वाचा: भारतात राणीच्या मृत्यूचा दुखवटा का? कॉ. प्रकाश रेड्डींचा PM मोदींना सवाल

या कार्यकारिणीला अजित पवार, सुप्रिया सुळे यांच्यासह प्रफुल्ल पटेल यांच्यासह सर्व आमदार, खासदार, राष्ट्रवादी काँग्रेससह राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे सर्व पदाधिकारी कार्यकर्ते देखील या अधिवेशनाला उपस्थित होते.