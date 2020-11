दहावीतील मुलीचं इंग्लिश ऐकून शशि थरूर निशब्द; विचारलं,'अर्थ काय?'

नवी दिल्ली - काँग्रेस खासदार शशि थरूर यांच्या इंग्रजीबद्दल नेहमीच चर्चा होत असते. अनेकदा त्यांनी केलेल्या ट्विटचा अर्थ समजण्यासाठी डिक्शनरी वापरावी लागते. मात्र आता हेच शशि थरूर एका दहावीच्या मुलीचे इंग्रजी ऐकून निशब्द झाले आहेत. त्यांनी मुलीलाच तिच्या बोलण्याचा अर्थ विचारला आहे. केरळमधील एका मुलीने इंग्रजीत इतका मोठा शब्द उच्चारला की तो ऐकून शशि थरूरसुद्धा थक्क झाले.

शशि थरूर जे इंग्रजी शब्द वापरतात त्यामुळे अनेकदा ट्विटरसह सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगते. दहावीतील एका मुलीने त्यांच्यासमोर अशी काही इंग्रजी बोलून दाखवली की त्यानंतर शशि थरूर यांनाही आश्चर्याचा धक्का बसला. क्लब एफएममध्ये बोलताना मुलीने चर्चेवेळी एक शब्द शशि थरूर यांना ऐकवला होता.

केरळमधील एक खासगी रेडिओ चॅनेल असलेल्या क्लब रेडिओमध्ये नुकताच एक कार्यक्रम पार पडला. यामध्ये इंग्रजीचं कौशल्य दाखवण्यात येत होतं. यावेळी शशि थरूर यांनी दिया नावाच्या मुलीचं तोंडभरून कौतुक केलं. दियाने शशि थरूर यांना टॅग करून शब्द उच्चारण्यास सांगितलं होतं.

[Malayalam] Wonderful story of brilliant 10th-grader Diya, who has mastered tongue-twisting English words I've never heard of, & for whom I made a surprise appearance during a @clubfmkerala show on her prowess!https://t.co/INEwhtYwtq

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) November 5, 2020