Shashi Tharoor: भारत समिटमध्ये 115 परदेशी वक्त्यांना प्रवेश नाकारला; शशी थरूर यांचा केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप

Bharat Summit 2026: हैदराबादमध्ये आयोजित दुसऱ्या 'भारत समिट'मध्ये परदेशी वक्त्यांच्या प्रवेशावरून नवा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि खासदार शशी थरूर यांनी या समिटसाठी निमंत्रित केलेल्या 315 वक्त्यांपैकी 115 जणांना भारतात प्रवेश नाकारण्यात आल्याचा किंवा त्यांचे व्हिसा रद्द करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार ही कारवाई झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे..व्हिसा रद्द करण्याच्या कारवाईवर थरूर यांचा सवालशशी थरूर सध्या या समिटसाठी हैदराबादमध्ये उपस्थित आहेत. त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत केंद्र सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. परराष्ट्र मंत्रालयाने या कार्यक्रमासाठी मंजुरी दिलेल्या वक्त्यांना अचानक प्रवेश नाकारणे किंवा त्यांचे व्हिसा रद्द करणे कोणत्या कायदेशीर तरतुदीनुसार करण्यात आले, हे स्पष्ट नसल्याचे त्यांनी म्हटले.. Indian Foreign Policy : हैदराबादमध्ये १३-१४ नोव्हेंबरला काँग्रेसची ‘भारत समिट’; ७० देशांतील एक हजार प्रतिनिधींसमोर राहुल गांधी मांडणार भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा दृष्टिकोन."भारतासारख्या अभिमानास्पद लोकशाहीमध्ये सरकारला टीका करणाऱ्या आवाजांची एवढी भीती वाटावी, ही दुर्दैवी बाब आहे. त्यामुळे सरकार अशा आवाजांना दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे," अशा शब्दांत थरूर यांनी नाराजी व्यक्त केली. 14 नोव्हेंबरला समिट संपणार असल्याने प्रभावित वक्त्यांना पुन्हा भारतात येण्याची संधी मिळणे शक्य नसल्याचेही त्यांनी सांगितले..नॉर्वेजियन पत्रकारालाही भारतात न येण्याचा सल्लाया वादाच्या पार्श्वभूमीवर नॉर्वेच्या 'डॅग्साव्हिसेन' (Dagsavisen) या वृत्तपत्राच्या पत्रकार हेले लिंग यांनीही भारत सरकारकडून अडवणूक झाल्याचा दावा केला आहे. त्यांच्याकडे वैध व्हिसा असूनही भारतीय दूतावासाने त्यांना भारतात प्रवास न करण्याचा सल्ला दिल्याचे त्यांनी सांगितले.यापूर्वी तेलंगणा काँग्रेसचे माध्यम प्रभारी आणि खासदार चमाला किरण कुमार रेड्डी यांनीही व्हिसासंबंधी अडचणींमुळे जवळपास 30 टक्के निमंत्रितांना भारतात येता आले नसल्याचा आरोप केला होता..Sonia Gandhi: सोनिया गांधी यांचे बहुचर्चित बेस्ट सेलर पुस्तक.राहुल गांधींच्या उपस्थितीवरून भाजपचा विरोधया समिटवरून भाजप आणि काँग्रेसमध्येही राजकीय संघर्ष सुरू झाला आहे. भाजपने या कार्यक्रमाला 'भारतविरोधी व्यासपीठ' संबोधले असून, राहुल गांधी देशाच्या हिताविरोधात काम करणाऱ्या शक्तींना व्यासपीठ उपलब्ध करून देत असल्याचा आरोप केला आहे. राहुल गांधी 14 नोव्हेंबरला समिटच्या समारोपाच्या सत्रात सहभागी होणार आहेत. त्यांच्या हैदराबाद दौऱ्याविरोधात तेलंगणातील भाजप नेत्यांनी आंदोलन करण्याचा इशाराही दिला आहे..काय आहे भारत समिटचा उद्देश?भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 80 व्या वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर आणि देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या 137 व्या जयंतीनिमित्त या समिटचे आयोजन करण्यात आले आहे. भारतासह जवळपास 70 देशांतील 1,000 प्रतिनिधी या दोन दिवसीय कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत..Rahul Gandhi: राहुल गांधींकडून फोन टॅप होत असल्याचा आरोप, पुरावा असल्याचा दावा; पंतप्रधान मोदींवर गंभीर टीका.या परिषदेत 'अवर वर्ल्ड इन्स्टिट्यूट' (Our World Institute) नावाची विचारसंस्था स्थापन करण्यासह ग्लोबल साऊथ आणि ग्लोबल नॉर्थमधील देशांमध्ये संवाद आणि सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. मात्र, परदेशी वक्त्यांच्या व्हिसावरून निर्माण झालेल्या वादामुळे या आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या आयोजनावर आणि भारतातील परदेशी प्रतिनिधींच्या सहभागावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.