Shashi Tharoor: व्यापक विचारसरणी, सहनशीलता हवी; व्हिसा प्रकरणावरून शशी थरूर यांची टीका

नवी दिल्ली : लंडन येथील अभ्यासक फ्रान्सेस्का ऑर्सिनी यांना व्हिसाच्या अटींचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपावरून दिल्लीतील विमानतळावरून परत पाठविल्याबद्दल काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शशी थरूर यांनी टीकास्त्र सोडले आहे. ''भारताने अधिक सहनशीलता, व्यापक विचारसरणी आणि मोठं मन ठेवण्याची गरज आहे,'' असे थरूर यांनी म्हटले आहे..नियमांमुळे त्रास नकोतिरुअनंतपुरमचे खासदार शशी थरूर म्हणाले, ''किरकोळ व्हिसा नियमांच्या उल्लंघनांमुळे परदेशी विद्वान आणि अभ्यासकांना इमिग्रेशन काउंटरवर त्रास देणे, त्यांची अडवणूक करणे आदी गोष्टी अयोग्य आहेत. परदेशी शैक्षणिक नियतकालिकांमधील कोणत्याही नकारात्मक स्वरूपाच्या लेखांपेक्षा यामुळे देशाचे अधिक नुकसान होत आहे.''.भाजपचे माजी खासदार स्वपन दासगुप्ता यांनी एका वृत्तपत्रातील त्यांचा लेख 'शेअर' केला असून, त्याबाबत थरूर यांनी हे उद्गार काढले आहेत. त्यांचा लेख शेअर केलेल्या पोस्टच्या प्रतिसादात थरूर यांनी हे उद्गार काढले. 'व्हिसा नियमांचे पालन सुनिश्चित करणे राज्याचे कर्तव्य आहे; परंतु मूल्यांकन करण्याचा त्यांना अधिकार नाही,' असे या लेखात म्हटले आहे..दासगुप्ता पुढे म्हणाले, ''ब्रिटनमधील प्रतिष्ठित हिंदी विद्वान फ्रान्सिस्का ऑर्सिनी यांच्या प्रवेशास नकार दिल्याबद्दलचा संताप आता शांत झाल्यानंतर, या वादातून निर्माण झालेल्या काही मुद्द्यांची चर्चा करणे आवश्यक आहे.''.Mumbai News: राज्य सरकारला नोटीस! शिक्षकांविरोधात तक्रारीप्रकरणी न्यायालयाचे आदेश .दासगुप्ता यांच्याशी सहमतदासगुप्ता यांच्या पोस्टला टॅग करताना थरूर म्हणाले, ''मी दासगुप्ता यांच्या मताशी सहमत आहे. किरकोळ व्हिसा नियमांच्या उल्लंघनांमुळे परदेशी विद्वान व्यक्तींना परत पाठवणे, हे देश, संस्कृती आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विश्वासार्ह राष्ट्र म्हणून आपल्याला खूपच जास्त नुकसान करणारे आहे. परदेशी शैक्षणिक नियतकालिकांमधील नकारात्मक लेखांपेक्षा जास्त आहेत. भारताने मुक्त विचारसरणी आणि मोठ्या मनाने या सर्वांकडे पाहण्याची गरज आहे.''.