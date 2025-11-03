देश

Shashi Tharoor: व्यापक विचारसरणी, सहनशीलता हवी; व्हिसा प्रकरणावरून शशी थरूर यांची टीका

Shashi Tharoor Condemns Deportation of Francesca Orsini: शशी थरूर यांनी फ्रान्सेस्का ऑर्सिनी यांना व्हिसा उल्लंघनावरून परत पाठविल्याबद्दल सरकारवर टीका केली. भारताने अधिक सहनशील व व्यापक विचारसरणी दाखवावी, असे ते म्हणाले.
Shashi Tharoor

Shashi Tharoor

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली : लंडन येथील अभ्यासक फ्रान्सेस्का ऑर्सिनी यांना व्हिसाच्या अटींचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपावरून दिल्लीतील विमानतळावरून परत पाठविल्याबद्दल काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शशी थरूर यांनी टीकास्त्र सोडले आहे. ‘‘भारताने अधिक सहनशीलता, व्यापक विचारसरणी आणि मोठं मन ठेवण्याची गरज आहे,’’ असे थरूर यांनी म्हटले आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Congress
Shashi Tharoor
political

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com