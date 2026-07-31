Shehzad Poonawalla Resignation : पंतप्रधान मोदींचे कट्टर समर्थक शहजाद पूनावाला यांचा भाजपचा राजीनामा; राष्ट्रीय प्रवक्त्याने पक्ष का सोडला?

भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते शहजाद पूनावाला यांनी पक्षाचा राजीनामा दिला आहे. सूत्रांनुसार, भाजपचे दीर्घकाळापासून प्रवक्ते असलेले पूनावाला यांनी वैयक्तिक कारणास्तव हे पद सोडले आहे. त्यांनी पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाकडे आपला राजीनामा सादर केला आहे. राजीनाम्याचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही..सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पूनावाला स्वतः लवकरच या राजीनाम्याबाबत अधिकृत निवेदन जारी करतील. उत्कृष्टपणे भूमिका मांडण्यासाठी ओळखले जाणारे पूनावाला हे भाजपचे प्रभावी प्रवक्ते आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे खंदे समर्थक राहिले आहेत..Premium|Kerala Local Body Election Results 2025 : केरळमध्ये 'कमळ' फुलले! तिरुअनंतपुरममध्ये भाजपचा ऐतिहासिक झेंडा, डाव्या बालेकिल्ल्याला मोठे खिंडार.'एक्स' (पूर्वीचे ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील त्यांच्या बायोमध्ये भाजपचा उल्लेख नाही; त्याऐवजी, त्यांनी तिथे स्वतःचे वर्णन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे 'कायम समर्थक' असे केले आहे. मात्र, त्यांच्या इन्स्टाग्राम बायोमध्ये त्यांची ओळख अजूनही भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते अशीच दर्शविली आहे..पुनावाला हे भाजपच्या आक्रमक प्रवक्त्यांपैकी एक आहेत. व्यवसायाने वकील आणि नागरी हक्क कार्यकर्ते असलेल्या पूनावाला यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात काँग्रेस पक्षातून केली होती. २०१७ मध्ये, राहुल गांधी यांना अध्यक्षपदी बसवण्यासाठी पक्षांतर्गत निवडणूक प्रक्रियेत फेरफार केल्याचा आरोप करत त्यांनी उघडपणे बंड केले होते आणि ते चर्चेत आले होते..या सार्वजनिक वादामुळे काँग्रेस पक्ष आणि त्यांचे स्वतःचे कुटुंबीय ज्यामध्ये त्यांचे भाऊ तहसीन पूनावाला यांचाही समावेश होता यांनी त्यांच्यापासून उघडपणे अंतर राखले होते. त्यानंतर ते भाजपमध्ये सामील झाले, जिथे त्यांना महत्त्वाच्या सामाजिक-राजकीय मुद्द्यांवर पक्षाची भूमिका मांडण्यासाठी राष्ट्रीय प्रवक्ते म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.