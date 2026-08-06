Bangladesh Politics: जीव गेला तरी मायदेशी परतणारच : शेख हसीना यांचा खळबळजनक दावा, बांगलादेशातील २०२४चे आंदोलन संघटित होते

नवी दिल्ली: ‘‘बांगलादेशमध्ये २०२४ मध्ये झालेले आंदोलन हे विद्यार्थ्यांचे नव्हते तर ते एक संघटित आंदोलन होते, असे सांगतानाच ते मला मारू शकतात, पण तरीही आपण मायदेशी परतणार असल्याचा निर्धार बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान व अवामी लीग पक्षाच्या नेत्या शेख हसीना यांनी आज केला..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.आभासी मार्गाने पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले. दक्षिण आशियाई विदेशी पत्रकार क्लबतर्फे या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या पत्रकार परिषदेत सुमारे २५ मिनिटे त्या बोलल्या. यावेळी त्यांचा कॅमेरा बंद होता. पत्रकार परिषदेला माजी बांगलादेशी क्रिकेटपटू शाकीब अल हसन हेही उपस्थित होते..शेख हसीना यांना पदच्युत करण्यात आल्यानंतर भारताने आश्रय दिला. पाच ऑगस्ट २०२४ रोजी त्या भारतात आल्या होत्या. या घटनेला दोन वर्षे पूर्ण झाल्याच्या औचित्याने त्यांनी भावना व्यक्त केल्या. १९७१ च्या आंदोलनाचा संदर्भ देताना त्या भावूक झाल्या. सध्याचा बांगलादेश हा तो बांगलादेश नाही की ज्यासाठी ३० लाख लोकांनी बलिदान दिले होते, असे सांगत त्या म्हणाल्या की, संपूर्ण आयुष्य आपण बांगलादेशच्या लोकांसोबत घालवले आहे. आता त्याच देशापासून मला दूर राहावे लागत आहे. मात्र अजूनही मी त्या लोकांपासून दूर झालेलो नाही. मला माझ्या भविष्याची नव्हे तर बांगलादेशच्या भवितव्याची चिंता आहे..‘‘मागील दोन वर्षांपासून मी माझ्या प्रिय बांगलादेशला संकटातून जाताना पाहत आहे. २०२४ चे आंदोलन हे विद्यार्थ्यांचे शांततापूर्ण नव्हते. सुरुवातीपासून मी चर्चा, कायदेशीर प्रक्रिया या माध्यमातून प्रश्न सोडविण्याची भूमिका घेतली. पण सुधारणांच्या आडून काही संघटित समूहांनी माझ्या राजीनाम्याची मागणी सुरू केली. हिंसेचा आधार घेत देशात अस्थिरता आणली गेली, असे हसीना म्हणाल्या. दरम्यान, डिसेंबर अखेर मायदेशी परतण्याचा निर्धारही हसीना यांनी यावेळी बोलून दाखवला..अवामी लीगवरील बंदी हटवावीअवामी लीगवरील बंदी हटविण्यासह सर्व राजकीय कैद्यांची सुटका करण्याची मागणी शेख हसीना यांनी केली. सर्व खोटे गुन्हे रद्द केले जावेत, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य बहाल व्हावे, न्यायिक व्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याची हमी, न्यायिक संस्थांनी शक्तीशाली लोकांची सेवा करण्याऐवजी सर्वसामान्यांची सेवा करावी, यासाठी आम्ही आग्रही असल्याचेही त्यांनी सांगितले..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.भारताची कायमच साथहसीना यांनी यावेळी भारताचे कौतुक केले. ‘‘भारत हा बांगलादेशचा कायमच चांगला मित्र राहिला आहे. १९७१ असो, १९७५ असो किंवा आजचा काळ असो, बांगलादेश संकटात असताना भारताने नेहमी साथ दिली आहे. सरकारांमधील संबंध वेगळे असू शकतात, पण भारत हा नेहमीच आमचा मित्र राहिला आहे आणि पुढेही राहील, याची मला खात्री आहे. मात्र, मला अखेर माझ्या जनतेकडे आणि माझ्या देशात परतायचे आहे." .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.