वाजपेयींच्या स्वप्नातली NDA राहिली नाही; अकाली दलाने 22 वर्षांची सोडली साथ

मोदी सरकारला काल एका मोठा धक्का बसला आहे. तीन कृषी कायद्यातील सुधारणांवरुन देशभरात संतापाचे वातावरण बनले आहे. प्रमुख विरोधी पक्षांसह देशभरातील शेतकरी संघटनांनी या कायद्यांना विरोध केला आहे. हे कायदे शेतकरीविरोधी असून अंतिमत: त्यात श्रीमंत भांडवलदारांचेच हित दडलेले असल्याचा आरोप शेतकरी आणि विरोधी पक्षांचा आहे. मात्र, विरोधी पक्षांव्यतिरिक्त भाजपचाच सर्वात जूना मित्रपक्ष असणाऱ्या शिरोमणी अकाली दलनेही या कायद्याला कडाडून विरोध केला आहे. तसेच आता भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हेही वाचा - दिल्लीकरांना आता 24 तास पाणी पुरवठा? अरविंद केजरीवाल यांची योजना

अत्यावश्यक वस्तू सेवा सुधारणा कायदा, बाजार समिती नियमनमुक्ती विधेयक आणि करार शेती विधेयक असे हे तीन नवीन कायदे आहेत. भाजपप्रणित एनडीएमधील सर्वात जूना आणि विश्वासू मित्रपक्ष शिरोमणी अकाली दल होता. मात्र, मोदी सरकारने कृषी कायद्यात केलेल्या सुधारणांना अकाली दलाचा स्पष्ट विरोध होता. या विधेयकांचा विरोध करत अकाली दलाच्या नेत्या आणि सरकारमधील केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर यांनी आपल्या मंत्रीपदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आपण राजीनामा देत असल्यांचं त्यांनी ट्विट करुन सांगितलं होतं.

If Pain & Protests of 3 cr punjabis fail to melt the rigid stance of GoI, it's no longer the #NDA envisioned by Vajpayee ji & Badal sahab. An alliance that turns a deaf ear to its oldest ally & a blind eye to pleas of those who feed the nation is no longer in the interest of Pb. https://t.co/OqU6at00Jx

— Harsimrat Kaur Badal (@HarsimratBadal_) September 26, 2020