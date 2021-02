पंजाबचे माजी CM बादल यांच्या ताफ्यावर फायरींग; अकाली दलाचा काँग्रेसवर आरोप

चंदीगढ : पंजाब राज्यातील जलालाबादमध्ये सुखबीर सिंह बादल यांच्या ताफ्यावर हल्ला झाला आहे. बादल यांच्या ताफ्यावर गोळीबाराची घटना घडली आहे. हा हल्ला तेंव्हा झाला आहे, जेंव्हा ते आपल्या मतदरासंघात परतत होते. या ताफ्यातील एका वाहनामध्ये सुखबीर सिंह बादल होते. सुखबीर सिंह मोठ्या काळापासून पंजाब राज्याचे मुख्यमंत्री होते.

Police backed Congress goons today made an attempt on the life of SAD president Sukhbir Singh Badal. Three party workers who jumped into the president's rescue received bullet injuries: Shiromani Akali Dal (SAD)

— ANI (@ANI) February 2, 2021