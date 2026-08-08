संसदेत बाजी पलटणार? मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावर भाजपला मिळाली जुन्या मित्र पक्षाची साथ, मोठ्या पक्षाचा NDA ला पाठिंबा

शिरोमणी अकाली दलाने महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. हे विधेयक तातडीने लागू करावं, अशी मागणी पक्षाध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल यांनी केली आहे. सुखबीर सिंह बादल यांनी काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांच्या बैठकीत चर्चा झाल्यानंतर आज पक्षाची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. संबंधित विधेयकाला भाजपला एका मोठ्या पक्षाचा पाठिंबा मिळाल्याने राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आलं आहे..चंदीगडमध्ये झालेल्या पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या बैठकीत महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. महिलांना समान सन्मान, अधिकार आणि संधी मिळायला हव्यात, अशी भूमिका पक्षाने घेतली आहे. शीख गुरूंच्या शिकवणीतून पक्षाला याची प्रेरणा मिळते, असं बादल यांनी सांगितलं आहे. सोशल मीडियावरील पोस्टद्वारे त्यांनी यासंदर्भातील माहिती दिली आहे..भाजपचा बालेकिल्ला सर केला! प्रशांत किशोरांचा विजय कसा शक्य झाला? विजयामागची 5 मोठी कारणं.महत्त्वाचं म्हणजे, या विधेयकाला समर्थन देतानाच कोणत्याही राज्यावर अन्याय होऊ नये आणि सर्व राज्यांना समान प्रतिनिधित्व मिळावं, असंही त्यांनी नमूद केलं आहे. देशातील प्रत्येक राज्याच्या लोकसभा जागांमध्ये ५० टक्क्यांनी समान वाढ करण्याची मागणी सरकारसमोर मांडल्याचं बादल यांनी सांगितलं..दरम्यान, बादल यांनी भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर आगामी पंजाब विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप आणि अकाली दल पुन्हा जवळ येणार का, याची चर्चा सुरू झाली आहे. २०२० मध्ये कृषी कायद्यांवरील मतभेदांमुळे अकाली दलाने भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. हे तीनही कृषी कायदे केंद्र सरकारने २०२१ मध्ये मागे घेतले होते. मात्र, त्यानंतरही दोन्ही पक्षांच्या संबंधांमध्ये फारशी सुधारणा झाली नव्हती..Jayant Patil : जयंत पाटील यांनी प्रदेशाध्यक्ष पदाचा राजीनामा अन् अण्णासाहेब डांगे यांचा प्रवेश; नेमका काय योगायोग?.२०२२ च्या पंजाब विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने मोठा विजय मिळवत राज्यात सत्ता स्थापन केली. त्यानंतर भाजप आणि अकाली दल या दोन्ही पक्षांना आपला पारंपरिक जनाधार टिकवण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. आता बादल यांच्या भूमिकेनंतर पुन्हा युतीच्या चर्चांना उधाण आलं आहे. अकाली दलाचे ज्येष्ठ नेते सिकंदर सिंह मलूका यांनी सध्याच्या परिस्थितीत दोन्ही पक्षांनी एकत्र येण्याची गरज असल्याचं मत व्यक्त केलं आहे. मात्र, युतीबाबत अंतिम निर्णय पक्षातील सविस्तर चर्चेनंतरच होईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.