Supreme Court: शिवसेना खासदारांचे विलीनीकरण, लोकसभा अध्यक्षांनी नोटीसीला उत्तर न दिल्यानं सुप्रीम कोर्टाचा आक्षेप

नवी दिल्ली,: शिवसेनेच्या (यूबीटी) सहा खासदारांनी शिंदेंच्या शिवसेनेत केलेल्या विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर येत्या आठ डिसेंबरपासून अंतिम सुनावणी घेतली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले. खासदारांच्या गटाच्या विलीनीकरणाला लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मंजुरी दिली होती. त्याला आक्षेप घेत खासदार अरविंद सावंत यांनी याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी नोटीस बजावूनही लोकसभा अध्यक्षांतर्फे म्हणणे मांडले नसल्याचा आक्षेप न्या. पी. एस. नरसिंहा आणि न्या. आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने नोंदवला. .जुलै महिन्यात नोटीस जारी होऊनही लोकसभा अध्यक्षांकडून अद्यापपर्यंत कोणी बाजू मांडलेली नाही. उत्तर दाखल करण्यासाठी अजून किती वेळ लागणार आहे, असा सवाल खासदार सावंत यांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. ॲड. देवदत्त कामत यांनी देखील लोकसभा सचिवालयाला नोटीस पाठवण्यात आली असल्याची माहिती खंडपीठाला दिली..शिवसेनेच्या (यूबीटी) ज्या खासदारांनी शिवसेनेत प्रवेश केला होता, त्यात संजय देशमुख (यवतमाळ), संजय जाधव (परभणी), संजय दिना पाटील (मुंबई उत्तर पूर्व), नागेश पाटील आष्टीकर (हिंगोली), ओमराजे निंबाळकर (धाराशिव) आणि भाऊसाहेब वाकचौरे (शिर्डी) यांचा समावेश होता.मशाल चिन्हावर निवडून आलेले खासदार अथवा त्यांचा गट पक्षाच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही विरोधी पक्षात सामील होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद खा. सावंत यांनी याचिकेत केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.