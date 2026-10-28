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Supreme Court: शिवसेना खासदारांचे विलीनीकरण, लोकसभा अध्यक्षांनी नोटीसीला उत्तर न दिल्यानं सुप्रीम कोर्टाचा आक्षेप

Supreme Court Hearing, : शिवसेना (यूबीटी)च्या सहा खासदारांच्या शिंदेंच्या शिवसेनेतील विलीनीकरणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात ८ डिसेंबरपासून अंतिम सुनावणी होणार आहे. लोकसभा अध्यक्षांनी नोटिशीला उत्तर न दिल्याबद्दल न्यायालयाने आक्षेप नोंदवला.
The Supreme Court will begin final hearings on the Shiv Sena merger dispute on December 8.

The Supreme Court will begin final hearings on the Shiv Sena merger dispute on December 8.

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सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली,: शिवसेनेच्या (यूबीटी) सहा खासदारांनी शिंदेंच्या शिवसेनेत केलेल्या विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर येत्या आठ डिसेंबरपासून अंतिम सुनावणी घेतली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले. खासदारांच्या गटाच्या विलीनीकरणाला लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मंजुरी दिली होती. त्याला आक्षेप घेत खासदार अरविंद सावंत यांनी याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी नोटीस बजावूनही लोकसभा अध्यक्षांतर्फे म्हणणे मांडले नसल्याचा आक्षेप न्या. पी. एस. नरसिंहा आणि न्या. आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने नोंदवला.

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