देश

Supreme Court: शिंदेंसोबतचे आमदार अपात्र? शिवसेना अन् पक्षचिन्हाबाबत ठाकरेंच्या वकिलांचा मोठा दावा; सुप्रीम कोर्ट ऐकतच राहिलं

Supreme Court Hears Shinde MLAs Disqualification Claim: एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांवर अपात्रतेची तलवार; पक्षांतरबंदी कायदा, शिवसेना संविधान आणि निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात तीव्र युक्तिवाद
Shiv Sena Party Symbol Row Supreme Court Hears Uddhav Thackeray Lawyer on Shinde MLAs Disqualification Issue

Shiv Sena Party Symbol Row Supreme Court Hears Uddhav Thackeray Lawyer on Shinde MLAs Disqualification Issue

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली: ‘‘ पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेलेले सर्व आमदार आपोआप अपात्र ठरतात. तसे झाले नाही तर दहाव्या अनुसूचीचा काय उपयोग?’’ असा युक्तिवाद शिवसेना- उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये केला.

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