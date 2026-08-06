Supreme Court: शिंदेंसोबतचे आमदार अपात्र? शिवसेना अन् पक्षचिन्हाबाबत ठाकरेंच्या वकिलांचा मोठा दावा; सुप्रीम कोर्ट ऐकतच राहिलं

नवी दिल्ली: ‘‘ पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेलेले सर्व आमदार आपोआप अपात्र ठरतात. तसे झाले नाही तर दहाव्या अनुसूचीचा काय उपयोग?’’ असा युक्तिवाद शिवसेना- उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये केला..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.दरम्यान, पक्षाच्या घटनेतील कलम-११ (अ) ची माहिती निवडणूक आयोगाला ‘मार्च- २०१३’मध्येच देण्यात आली होती. ही माहिती अजूनही आयोगाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. त्यामुळे आयोग याबाबत जे काही सांगत आहे, ते चुकीचे असल्याचे सिब्बल यांनी म्हटले आहे. ‘‘पक्षाच्या संघटनात्मक निवडणुका २३ जानेवारी २०१८ रोजी झाल्या होत्या. निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांची माहिती आयोगाला देण्यात आली. राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य म्हणून तेव्हा एकनाथ शिंदे यांची निवड करण्यात आली होती. शिवाय ते पक्षाचे नेते देखील होते. पक्ष प्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी या नियुक्त्या केल्या होता,’’ असे सिब्बल म्हणाले.....तरीही आयोगाकडून निर्णय- पक्षाच्या २०१३ आणि २०१८ च्या घटनेनुसार उपरोक्त नियुक्त्या झाल्याचे सांगत त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीतील कामगिरीची माहिती सिब्बल यांनी न्यायालयास दिली. उद्धव ठाकरे हेच या काळामध्ये पक्षाचे प्रमुख होते. चिन्हाच्या मुद्द्यावर घटना वैध आहे की अवैध, हे तपासण्याचा अधिकार आयोगाला नाही तरीही २०१३ आणि २०१८ ची घटना रेकॉर्डवर नसल्याचे सांगत आयोगाने याबाबतीत निर्णय दिला होता, ही महत्त्वाची बाब सिब्बल यांनी सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली..ठाकरे यांच्याकडून नियुक्त्याशिवसेना २०१९ ते २०२२ या कालावधीमध्ये पुन्हा सत्तेमध्ये आली होती. त्यावेळी देखील पक्षाच्या २०१३ व २०१८ च्या घटनेबाबत कोणी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले नव्हते. उद्धव ठाकरे हे पक्षाचे नेते आहेत, यालाही कोणी आक्षेप घेतला नाही. पहिल्या कार्यकाळाप्रमाणे दुसऱ्या कार्यकाळात शिंदे हे मंत्री होते. पक्ष प्रमुख या नात्याने ३० ऑक्टोबर २०१९ रोजी ठाकरे यांनी शिंदे यांची विधिमंडळ पक्षनेते म्हणून तर सुनील प्रभू यांची मुख्य व्हीप म्हणून नियुक्ती केली होती, असे सिब्बल म्हणाले. .Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.बैठकीबाबत कोणताही वाद नाही- पक्षाच्या फुटीनंतर शिवसेना विधिमंडळ पक्षात बदल झाल्याचे विधानसभा उपाध्यक्षांनी ग्राह्य धरले. त्यानंतर अध्यक्षांनी यावर शिक्कामोर्तब केले. दुसरीकडे २१ जून २०२२ रोजी झालेल्या पक्षाच्या बैठकीबाबत कोणताही वाद नव्हता. विधिमंडळ नेता बदलण्यात आल्याची बाब उपाध्यक्षांनी स्वीकारली होती. सुभाष देसाई यांच्या प्रकरणात न्यायालयाने या मुद्द्यावर शिक्कामोर्तब केले असल्याचे सिब्बल यांनी नमूद केले. दरम्यान सिब्बल हे गुरुवारी त्यांचा युक्तिवाद पुढे चालू ठेवणार आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.