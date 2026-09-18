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Supreme Court: ‘मतदार पक्षाला मतदान करतात, लोकप्रतिनिधीला नाही’; शिवसेना चिन्ह प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा सवाल, फुटीनंतर मतदानाचा कल ठरविणे अवघड

Shiv Sena Row Supreme Court Questions Vote Share After Split: शिवसेना चिन्ह व नाव प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण; मतदारांचा कौल पक्षासाठी की उमेदवारासाठी, या मूलभूत प्रश्नावर खंडपीठाची तीक्ष्ण चर्चा
Supreme Court
Supreme Court

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सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली : मतदार पक्षाला मतदान करतात, लोकप्रतिनिधीला नाही, अशी टिप्पणी करून  शिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्ह प्रकरणी आज झालेल्या सुनावणी सर्वोच्च  न्यायालयाने  विधिमंडळातील बहुमताचा निकष वापरण्यावर प्रश्न उपस्थित केले.

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