Shivalay Park: अवघ्या ५० रुपयांत करा भारताच्या नकाशावर '१२ ज्योतिर्लिंगांसह' प्रमुख शिवदर्शन! प्रयागराजमध्ये साकारला भव्य 'शिवालय पार्क'

महाकुंभाच्या पार्श्वभूमीवर प्रयागराज शहरात विविध विकासकामे करण्यात आली आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून प्रयागराज महापालिकेने अरैल घाट परिसरात आकर्षक 'शिवालय पार्क' विकसित केला आहे. या उद्यानाचे वैशिष्ट्य म्हणजे येथे भारताच्या नकाशाच्या धर्तीवर देशातील प्रमुख शिवमंदिरांच्या प्रतिकृती उभारण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पर्यटकांना एकाच ठिकाणी देशभरातील महत्त्वाच्या शिवमंदिरांचे दर्शन घेण्याची संधी मिळते. या प्रकल्पाच्या देखभालीची जबाबदारी पुढील तीन वर्षे उद्यान उभारणाऱ्या संस्थेकडेच असणार आहे..देशातील प्रमुख शिवमंदिरांच्या प्रतिकृतीया उद्यानात भगवान शिवाशी संबंधित अनेक प्रसिद्ध मंदिरांच्या प्रतिकृती उभारण्यात आल्या आहेत.यामध्ये सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, वैद्यनाथ, भीमाशंकर, रामनाथस्वामी (रामेश्वरम), नागेश्वर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ, पशुपतिनाथ (नेपाळ), लिंगराज, वीरभद्र आणि महाबलीपुरम येथील शोर मंदिर यांचा समावेश आहे.या प्रतिकृती भारताच्या नकाशामध्ये संबंधित मंदिर ज्या भागात आहे, त्याच भौगोलिक स्थानानुसार उभारण्यात आल्या आहेत. उद्यानाच्या निर्मितीत मोठ्या प्रमाणावर टाकाऊ वस्तूंपासून टिकाऊ (अपसायकल) साहित्याचा वापर करण्यात आला आहे..प्रवेश शुल्क आणि अन्य आकर्षणेया उद्यानासाठी प्रति व्यक्ती ५० रुपये प्रवेश शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. पर्यटकांसाठी हे उद्यान रात्री ९ वाजेपर्यंत खुले राहणार आहे.मुलांसाठी स्वतंत्र खेळ विभाग, तसेच बोटीच्या आतील अनुभव देणारा विशेष जलपर्यटन उपक्रम यांसारखी आकर्षणेही येथे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत..अध्यात्म, निसर्ग आणि संस्कृतीचा संगमउद्यानात शिवमंदिरांच्या प्रतिकृतींसोबत तुळशी वन आणि संजीवनी वन विकसित करण्यात आले असून, आयुर्वेद, पर्यावरण आणि भारतीय संस्कृतीचा संदेश देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.याशिवाय, समुद्रमंथनातून अमृतकुंभाचे थेंब प्रयागराज येथे पडल्याच्या पौराणिक मान्यतेवर आधारित समुद्रमंथनाचा देखावा उभारण्यात आला आहे.तसेच, प्रयागराजमध्ये सृष्टीतील पहिला यज्ञ झाल्याच्या धार्मिक मान्यतेचे प्रतीक म्हणून येथे यज्ञशाळाही उभारण्यात आली आहे. स्थानिक नागरिकांच्या मते, हे उद्यान प्रयागराजच्या पर्यटन आणि धार्मिक आकर्षणात मोलाची भर घालणारे ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.