Zubeen Garg Death : झुबीन यांच्यावर विषप्रयोग? व्यवस्थापक, आयोजकावर कटाचा आरोप

गुवाहाटी : आसामचे विख्यात गायक झुबीन गर्ग यांचा मृत्यू विषप्रयोगाने झाल्याचा धक्कादायक आरोप त्यांच्या बँडमधील सहकलाकार अन् साक्षीदार शेखर ज्योती गोस्वामी यांनी केला आहे..झुबीन यांना सिंगापूरमध्ये विष देण्यात आले होते, त्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाल्याचे पोलिसांच्या अधिकृत कागदपत्रांत नमूद असल्याचा दावा शेखर यांनी केला आहे. या प्रकरणी महोत्सवाचे आयोजक, व्यवस्थापक आणि दोन्ही बँड सदस्यांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांना १४ दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली. त्यांनीच हा कट आखल्याचा आरोप होतो आहे..वृत्तसंस्थेने मिळविलेल्या माहितीनुसार अटकेच्या तपशीलवार कारणांत (रिमांड नोट) गोस्वामी यांनी आरोप केला, की झुबीन यांना सिंगापूरमधील त्यांचे व्यवस्थापक सिद्धार्थ शर्मा, महोत्सवाचे आयोजक श्यामकानू महंत यांनी विष दिले. त्यानंतर सिंगापूरमध्ये समुद्रात पोहताना झुबीन गर्ग यांचा संशयास्पदरीत्या मृत्यू झाला होता. श्यामकानू महंत आणि त्यांच्या कंपनीने आयोजित केलेल्या ईशान्य भारत महोत्सवाच्या चौथ्या पर्वात सहभागी होण्यासाठी झुबीन सिंगापूरला गेले होते. .साक्षीदार गोस्वामींनी सांगितले, की 'झुबीन बुडत असताना श्वास घेण्यासाठी धडपडत होते. त्या आणीबाणीच्या क्षणी सिद्धार्थ शर्मा 'जाबो दे, जाबो दे' (त्याला जाऊ द्या, जाऊ द्या) असे ओरडताना ऐकू आला. झुबीन एक कुशल जलतरणपटू असल्याने त्यांचा बुडून मृत्यू होऊच शकत नाही. गोस्वामींच्या आरोपानुसार शर्मासह श्यामकानू महंत झुबीन यांना विष दिले आणि त्यांचे कट लपविण्यासाठी जाणूनबुजून परदेशातील ठिकाण निवडले. .शर्माने त्यांना या नौकेचे चित्रीकरण कोणालाही पाठवू नयेत असे निर्देश दिले. हा तपशील विशेष तपास पथकाचे (एसआयटी) सदस्य आणि वरिष्ठ पोलिस अधीक्षक रोझी कलिता यांनी स्वाक्षरी केलेल्या चिठ्ठीत (नोट) नमूद आहे. गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या (सीआयडी) नऊ सदस्यांचे विशेष तपास पथक सध्या सिंगापूरमध्ये तपास करत आहे. 'सीआयडी'च्या सूत्रांनी 'रिमांड नोट'च्या सत्यतेची पुष्टी केली आहे..एक सदस्यीय न्यायिक आयोगआसाम सरकारने गायक-संगीतकार झुबीन गर्ग यांच्या मृत्यूची चौकशी करण्यासाठी एक सदस्यीय न्यायिक आयोग स्थापन केला आहे. गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे न्या. सौमित्र सैकिया यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोग सहा महिन्यांत अहवाल सादर करेल, असे राज्य सरकारच्या आदेशांत म्हटले आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाने शुक्रवारी उशिरा 'एक्स'वर हा आदेश जारी केला. आयोग या घटनेतील तथ्य आणि परिस्थिती तपासेल, असे त्यात म्हटले आहे..