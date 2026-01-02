देश

Shocking Crime Incident : शेजाऱ्याचे आईसोबत संबंध, नंतर मुलीसोबत अतिप्रसंगाचा प्रयत्न; पण तरुणीने जे केलं ते भयानक...

Neighbor Crime Case : शेजाऱ्याने तरुणीवर अतिप्रसंगाचा प्रयत्न केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला असून तरुणीने दाखवलेल्या धाडसामुळे मोठा अनर्थ टळला.
Sandeep Shirguppe
Attempted Sexual Assault Case : उत्तर प्रदेशातील बांदा जिल्ह्याच्या मुरवल गावात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. १९ वर्षांच्या तरुणीने ५० वर्षांच्या व्यक्तीची हत्या केल्याच्या घटनेने एकच खळबळ उडाली आहे. दरम्यान या घटनेतील कारण धक्कादायक असल्याने अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, तरुणी घरात एकटी असताना शेजारी घरात घुसला. तो मद्यधुंद अवस्थेत तरुणीसोबत गैरवर्तन करू लागला यावेळी तरूणीने विरोध करताच तो अतीप्रसंग करताना मुलीने धारधार शस्त्राने त्याचा खून केला.

