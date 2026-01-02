Shocking Crime Incident : शेजाऱ्याचे आईसोबत संबंध, नंतर मुलीसोबत अतिप्रसंगाचा प्रयत्न; पण तरुणीने जे केलं ते भयानक...

Attempted Sexual Assault Case : उत्तर प्रदेशातील बांदा जिल्ह्याच्या मुरवल गावात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. १९ वर्षांच्या तरुणीने ५० वर्षांच्या व्यक्तीची हत्या केल्याच्या घटनेने एकच खळबळ उडाली आहे. दरम्यान या घटनेतील कारण धक्कादायक असल्याने अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, तरुणी घरात एकटी असताना शेजारी घरात घुसला. तो मद्यधुंद अवस्थेत तरुणीसोबत गैरवर्तन करू लागला यावेळी तरूणीने विरोध करताच तो अतीप्रसंग करताना मुलीने धारधार शस्त्राने त्याचा खून केला..मिळालेल्या माहितीनुसार, मृत मद्यधुंद अवस्थेत तरुणीसोबत गैरवर्तन करू लागला तरुणीने विरोध केल्यानंतरही त्याने जबरदस्ती सुरूच ठेवल्याने संतप्त झालेल्या तरुणीने घरातच असलेल्या धारदार शस्त्राने त्याच्यावर सपासप वार केले. या हल्ल्यात संबंधिताचा जागीच मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन मृतदेह ताब्यात घेतला असून शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे. तसेच, तरुणीला अटक करण्यात आली आहे..ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, तरुणीच्या वडिलांचे काही वर्षांपूर्वी निधन झाले असून मृतक हा तिच्या कुटुंबाचा ओळखीचा होता. त्याचे तरुणीच्या आईशी संबंध असल्याने तो नेहमी घरात ये-जा करत असे. ही बाब तरुणीला मान्य नव्हती. अखेर आज त्याच्या गैरवर्तनाला कंटाळून तिने हे टोकाचे पाऊल उचलले..Kolhapur City : डॉक्टर्स अपुरे, रुग्ण अधिक; वॉर्ड दवाखान्यांत रांगा वाढल्या, महापालिका आरोग्य सेवेची कसोटी.गावकऱ्यांचे मत आहे की, तरुणीने स्वतःवर अन्याय होऊ नये म्हणून योग्य ते पाऊल उचलले असून, यामुळे भविष्यात अशा प्रकारचे कृत्य करण्यापूर्वी कुणीही घाबरेल. दरम्यान, मृतक हा समाजवादी पार्टीचा सक्रिय बूथ कार्यकर्ता असल्याचेही सांगितले जात आहे. ही घटना बबेरू कोतवाली अंतर्गत मुरवल गावात घडली आहे. मृतकाच्या कुटुंबीयांनी या प्रकरणी पोलिसांकडे कठोर कारवाईची मागणी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.