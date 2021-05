काळाचा घाला! कोरोनामुळे जुळ्या भावांचा एकाच दिवशी मृत्यू

By

गेल्या वर्षभरापासून देशात सुरु असलेलं कोरोनाचा (covid) तांडव अद्यापही सुरु आहे. या विषाणूमुळे अनेक जणांनी त्यांच्या प्रियजनांना गमावलं आहे. यामध्येच सोशल मीडियावर सध्या दोन जुळ्या भावंडांच्या निधनाची चर्चा रंगली आहे. ऐन तारुण्यात असलेल्या दोन जुळ्या भावंडांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. या घटनेनंतर सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे. (shocking news twins born together died together from covid)

'टाइम्स ऑफ इंडिया'नुसार, कोरोनामुळे Joefred Varghese Gregory आणि Ralfred George Gregory या दोन जुळ्या भावंडांचा मृत्यू झाला आहे. कामानिमित्त हे दोन्ही भावंडं हैदराबाद येथे राहत होते. त्याच काळात या दोघांनाही एकाच वेळी कोरोनाचा संसर्ग झाला आणि त्यातच त्यांचा मृत्यूदेखील झाला. Joefred Varghese Gregory आणि Ralfred George Gregory यांच्या मृत्यूमुळे त्यांच्या आई-वडिलांना प्रचंड धक्का बसला आहे.

"लहानपणापासून या दोघांच्या सवयी सारख्या होत्या. त्यातच जर एकाला काही झालं तर सेम तसंच दुसऱ्यालादेखील व्हायचं. त्यामुळे एकाला ताप आल्यावर दुसऱ्यालादेखील तो यायचा. माझ्या मुलांच्या मृत्यूपुर्वी अनेक इच्छा होत्या. त्यांनी कामानिमित्त कोरिया किंवा जर्मनीला जायचं होतं. पण माहित नाही देवाने त्यांना कोणत्या गोष्टीची शिक्षा दिली. आता आमचा Nelfred हा तिसरा मुलगाच आमच्यासोबत आहे", असं या मुलांच्या वडिलांनी सांगितलं.

पुढे ते म्हणतात, "मला मुलांच्या मृत्यूची बातमी समजली आणि त्यावेळी जोफ्रेडचा मृत्यू झालाय आणि आता Ralfred सुद्धा परत येणार नाही असं मी माझ्या पत्नीला सांगितलं.१३ आणि १४ मे काही तासांच्या अंतरानेच या दोघांचा मृत्यू झाला. आमच्या दोन्ही मुलांनी माझ्यासाठी खूप प्लॅन्स केले होते. आमचं पुढील आयुष्य सुखात जावं यासाठी ते कायम प्रयत्न करायचे."

दरम्यान, Joefred आणि Ralfred यांच्यावर प्रथम घरीच प्राथमिक उपचार करण्यात येत होते. मात्र, हळूहळू ऑक्सिजनची पातळी खालावल्यामुळे त्यांना १ मे रोजी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. कोरोना टेस्ट केल्यावर दोघांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले होते. तर, आयटीपीसीआर टेस्ट मात्र निगेटिव्ह आली होती.