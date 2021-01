'ठाकूर' लिहिलेल्या बुटांची विक्री; UP पोलिसांनी मुस्लिम विक्रेत्याला घेतलं ताब्यात

लखनऊ : उत्तर प्रदेशमधील बुलंदशहरातील एका मुस्लिम दुकानदाराविरोधात दाखल केलेल्या FIR नंतर ताब्यात घेतलं गेलं आहे. एका वेगळ्याच कारणासाठी त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. हा दुकानदार चप्पला आणि बूटचा विक्रेता आहे. या दुकानदारावर आरोप असा आहे की, या दुकानदाराने असे बूट विकले आहेत ज्या बूटाच्या सोलवर एका विशिष्ट जातीचे नाव लिहले गेले आहे. मात्र मी या बुटांची निर्मिती केली नसून यात माझी काय चूक, असे या विक्रेत्याचे म्हणणे आहे.

‘Law enforcement’ , @Uppolice style . Nasir, a roadside shoe seller is in the custody of @bulandshahrpol , booked under serious IPC sections for selling shoes with brand name ‘Thakur’, after FIR by a right wing leader who seems to have interpreted this as a casteist slur.... pic.twitter.com/QHmq1nDo7u

— Alok Pandey (@alok_pandey) January 5, 2021