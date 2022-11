Shradha murder case: अवघ्या देशाला हादरवून टाकणाऱ्या दिल्लीतील श्रद्धा मर्डर केसमध्ये दररोज नव्या घडामोडी घडत आहेत. सध्या या प्रकरणातील आरोपी अफताबची पॉलग्राफ टेस्ट करण्यात येत आहे.

यासाठी त्याला दिल्लीतील रोहिणी येथील फॉरेन्सिक लॅबमध्ये आणण्यात आलं आहे. या चाचणीनंतर खरं काय ते समोर येण्यास मदत होईल. (Shradha murder case Aftab polygraph test begins testing will be done at FSL Lab)

दिल्ली पोलिसांकडून काही वेळापूर्वी अफताबला एका प्रायव्हेट गाडीतून रोहिणीच्या एफएसएल लॅबमध्ये आणण्यात आलं. आजची पॉलिग्राफ चाचणी महत्वाची आहे, कारण या चाचणीनंतर पोलिसांच्या तपासाला दिशा मिळेल.

या माहितीच्या आधारे दिल्ली पोलीस पुरावे गोळा करणार आहेत. आजच्या चाचणीचा निकाल काय येईल यानंतर पुढील एक दोन दिवसात त्याची नार्को चाचणी करण्यात येईल, असंही सांगण्यात येत आहे.

पॉलिग्राफ चाचणी म्हणजे काय?

व्यक्ती खरं बोलते की खोटं हे जाणून घेण्यासाठी पॉलिग्राफ चाचणी केली जाते. शारीरिक हालचालीतून व्यक्ती खरं बोलतो की खोटं, हे या टेस्टमधून कळतं. मात्र, ही टेस्ट शंभर टक्के खरी ठरणार, हे सांगणे कठीण आहे. पहिल्यांदा पॉलिग्राफ टेस्ट १९२१ साली अमेरिकेत करण्यात आली होती.

पॉलिग्राफ टेस्ट कशी केली जाते?