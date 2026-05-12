Shubhendu Adhikari PA: कोण आहे ठाकूर राज सिंह? शुभेंदू अधिकारींच्या पीएच्या हत्येप्रकरणी अयोध्येत शूटरला अटक; जाणून घ्या राजकीय कनेक्शन

पश्चिम बंगालमधील राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून देणाऱ्या चंद्रनाथ रथ (शुभेंदू अधिकारी यांचे पीए) हत्या प्रकरणात कोलकाता पोलिसांनी उत्तर प्रदेशातील ठाकूर राज सिंह याला अटक केली आहे. रविवारी रात्री अयोध्येत सापळा रचून ही कारवाई करण्यात आली. या हायप्रोफाईल अटकेमुळे उत्तर प्रदेश ते पश्चिम बंगालपर्यंत चर्चेला उधाण आले आहे.ठाकूर राज सिंह याच्या अटकेने या हत्याकांडातील अनेक दुवे समोर येण्याची शक्यता आहे.कोलकाता पोलिसांनी अयोध्येच्या एडीजी झोनच्या मदतीने ही कारवाई केली..कसा सापडला?:राज सिंह लखनऊमधील एका हायप्रोफाईल लग्नानंतर आपल्या आईसोबत अयोध्येहून बलियाकडे परतत होता. याच दरम्यान पोलिसांनी त्याची घेराबंदी करून त्याला ताब्यात घेतले. बिहारच्या बक्सरमधून अटक करण्यात आलेल्या दोन संशयितांच्या चौकशीतून राज सिंहचे नाव समोर आले होते.'अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा' आणि राजकीय संबंधठाकूर राज सिंह हा केवळ गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा नाही, तर त्याची सामाजिक आणि राजकीय ओळखही मोठी आहे. तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभेचा उत्तर प्रदेश प्रदेश सरचिटणीस आहे..तो चिलकहर ब्लॉक प्रमुख पदासाठी निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत होता. त्याच्या फेसबुक प्रोफाईलवर अनेक बड्या नेत्यांसोबतचे आणि पोलीस अधिकाऱ्यांसोबतचे फोटो आहेत. नुकताच तो माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर यांच्या नातवाच्या मुलीच्या लग्नात सहभागी झाला होता.गुन्हेगारी इतिहासराज सिंह हा मूळचा बलिया जिल्ह्यातील गढवार पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील रहिवासी आहे. १३ ऑक्टोबर २०२० रोजी बलिया येथे एका दिव्यांग अंडी विक्रेत्याच्या हत्येप्रकरणी देखील राज सिंह आरोपी आहे.कोलकाता पोलिसांनी त्याला चंद्रनाथ रथ यांच्या हत्येतील मुख्य शूटर म्हणून घोषित केले आहे..आईचा दावा आणि विरोधाभासअटकेच्या वेळी राज सिंहची आई सोबत होती. त्यांनी पोलिसांच्या कारवाईला विरोध केला असून आपल्या मुलाचा बचाव केला आहे: "माझा मुलगा कधीही कोलकाताला गेला नाही. आमचे तिथे कोणी नातेवाईकही नाहीत. हत्येच्या दिवशी तो घरीच होता, आमचे सीसीटीव्ही फुटेज तपासावे," असा दावा त्याच्या आईने केला आहे.पोलिसांनी मात्र तांत्रिक पुरावे आणि इतर आरोपींच्या जबाबाच्या आधारे ही अटक केल्याचे सांगितले आहे..काय आहे प्रकरण?पश्चिम बंगालचे विरोधी पक्षनेते शुभेंदू अधिकारी यांचे पीए चंद्रनाथ रथ यांची काही दिवसांपूर्वी हत्या करण्यात आली होती. या घटनेमुळे बंगालमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. कोलकाता पोलीस आता राज सिंहला ट्रान्झिट रिमांडवर कोलकाता येथे घेऊन जाणार आहेत, जिथे या हत्येमागचा मुख्य सूत्रधार कोण, याचा शोध घेतला जाईल.ही अटक बंगाल आणि उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या संयुक्त कामगिरीचा एक मोठा विजय मानला जात आहे.