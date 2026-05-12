Shubhendu Adhikari PA: कोण आहे ठाकूर राज सिंह? शुभेंदू अधिकारींच्या पीएच्या हत्येप्रकरणी अयोध्येत शूटरला अटक; जाणून घ्या राजकीय कनेक्शन

Arrest of Thakur Raj Singh: शुभेंदू अधिकारी यांचे पीए चंद्रनाथ रथ यांच्या हत्येप्रकरणात ठाकूर राज सिंह याला अयोध्येत अटक झाली. कोलकाता पोलीस आणि उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या संयुक्त कारवाईत ही अटक झाली असून राजकीय आणि गुन्हेगारी दुवे तपासले जात आहेत.
पश्चिम बंगालमधील राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून देणाऱ्या चंद्रनाथ रथ (शुभेंदू अधिकारी यांचे पीए) हत्या प्रकरणात कोलकाता पोलिसांनी उत्तर प्रदेशातील ठाकूर राज सिंह याला अटक केली आहे. रविवारी रात्री अयोध्येत सापळा रचून ही कारवाई करण्यात आली. या हायप्रोफाईल अटकेमुळे उत्तर प्रदेश ते पश्चिम बंगालपर्यंत चर्चेला उधाण आले आहे.

ठाकूर राज सिंह याच्या अटकेने या हत्याकांडातील अनेक दुवे समोर येण्याची शक्यता आहे.

कोलकाता पोलिसांनी अयोध्येच्या एडीजी झोनच्या मदतीने ही कारवाई केली.

