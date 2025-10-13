देश

CM Devendra Fadnavis: एका SMS वर दिल्लीपासून दुबईपर्यंत सूत्रे हलली अन् शेतमजूर दांपत्याला घडविले मुलाचे अंत्यदर्शन

Farmer Couple in Nanded Faces Sudden Tragedy in Dubai: नांदेड जिल्ह्यातील शेतमजूर दांपत्याला दुबईत मृत झालेल्या मुलाचे शेवटचे दर्शन मिळाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाठपुराव्याद्वारे आणि वैयक्तिक खर्च घेऊन पार्थिव भारतात आणले.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली : दूरदेशी दुबईत गेलेल्या मुलाचा अचानक झालेला मृत्यू तीन दिवसांनंतर समजला अन् शेतमजूर दांपत्यावर दु:खाचा डोंगर कोसळला . कोणाकडे मदतीची याचना करावी हेच समजेनास झाले पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केवळ एका एसएमएसवर हे समजले त्यांनी दिल्लीपासून ते दुबईपर्यंत सूत्रे हलवली. सतत पाठपुरावा केला.

