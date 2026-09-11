Inspiring Story : शेतकऱ्याच्या मुलानं नाकारल्या तब्बल 11 सरकारी नोकऱ्या; आईचं स्वप्न पूर्ण करत अखेर बनला SDM, 12 व्या प्रयत्नात श्यामनं कसं मिळवलं यश?

Shyam Sundar Bishnoi Success Story : ध्येय निश्चित असेल आणि ते गाठण्याची जिद्द असेल, तर वाटेत मिळणाऱ्या अनेक संधीही त्या ध्येयापुढे छोट्या वाटू लागतात. राजस्थानमधील श्याम सुंदर बिश्नोई यांनी आपल्या मेहनतीतून आणि चिकाटीतून हेच सिद्ध करून दाखवले आहे. शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या श्याम सुंदर यांनी तब्बल ११ सरकारी नोकऱ्या मिळूनही त्या नाकारल्या. कारण, त्यांचे ध्येय एका मोठ्या पदाचे होते. अखेर ११ अपयशानंतर १२ व्या प्रयत्नात त्यांनी RAS परीक्षा उत्तीर्ण केली आणि SDM पदावर मजल मारली..शेतकरी कुटुंबात बालपणश्याम सुंदर बिश्नोई यांचे बालपण सामान्य शेतकरी कुटुंबात गेले. त्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती फारशी सक्षम नव्हती. वडील शेती आणि पशुपालनाच्या माध्यमातून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत होते. मर्यादित साधनसुविधांमध्ये गावातील शाळेतून त्यांनी शिक्षण घेतले..परिस्थिती प्रतिकूल असली तरी शिक्षणाबद्दलची त्यांची जिद्द कायम होती. आपल्या कुटुंबातून पदवीपर्यंत शिक्षण घेणारे ते पहिले व्यक्ती ठरले. लहानपणापासूनच आयुष्यात काहीतरी मोठे करण्याची त्यांची इच्छा होती..आईचं स्वप्न बनलं आयुष्याचं ध्येयश्याम सुंदर यांच्या यशामागे त्यांच्या आई-वडिलांचे स्वप्न आणि त्यांचा विश्वास मोठी प्रेरणा ठरला. मुलाने चांगले शिक्षण घ्यावे, मोठ्या पदावर पोहोचावे आणि अधिकारी व्हावे, अशी त्यांच्या आईची मनापासून इच्छा होती. आईचे हे स्वप्न श्याम सुंदर यांनी केवळ ऐकून घेतले नाही, तर ते आपल्या आयुष्याचे ध्येय बनवले. त्यामुळे सरकारी नोकरीची संधी मिळत असतानाही त्यांनी आपल्या अंतिम ध्येयापासून विचलित होण्यास नकार दिला..एक-दोन नव्हे, तब्बल ११ सरकारी नोकऱ्या नाकारल्याश्याम सुंदर यांच्या मेहनतीची कल्पना त्यांच्या यशाच्या आकडेवारीवरूनच येते. त्यांनी विविध सरकारी भरती परीक्षांमध्ये यश मिळवत ११ सरकारी नोकऱ्या मिळवल्या. यामध्ये पोलीस कॉन्स्टेबल, IB आणि शिक्षक पदांसह विविध संधींचा समावेश होता. सरकारी नोकरी मिळूनही त्यांनी त्या संधी स्वीकारल्या नाहीत. कारण, त्यांना RAS परीक्षा उत्तीर्ण करून अधिकारी बनायचे होते. चांगली आणि सुरक्षित नोकरी मिळाल्यानंतरही ध्येय बदलले नाही. त्यांनी पुन्हा अभ्यासाला सुरुवात केली..MPPSC Inspiring Story : अपघातामुळं 20 व्या वर्षी सोडली DSP ची नोकरी, लोकांनी उडवली खिल्ली; जिद्दीच्या जोरावर प्रशांत बनला डेप्युटी कलेक्टर.कोचिंगशिवाय केली परीक्षेची तयारीश्याम सुंदर यांनी आपल्या तयारीसाठी महागडे कोचिंग किंवा मोठ्या शहरातील सुविधा यांवर अवलंबून राहण्याऐवजी स्वअभ्यासावर भर दिला. कला शाखेत शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी गणितासारख्या विषयावरही विशेष मेहनत घेतली. परीक्षेची तयारी करताना गणितातील अवघड प्रश्न सोडवण्यावर त्यांनी विशेष भर दिला. अवघ्या आठ दिवसांत गणिताच्या प्रश्नांचा सराव करून त्यांनी परीक्षेत ५० पैकी ४९ गुण मिळवले..११ वेळा अपयश; पण जिद्द कायमRAS परीक्षेचा प्रवास श्याम सुंदर यांच्यासाठी अजिबात सोपा नव्हता. एक-दोन नव्हे, तर तब्बल ११ प्रयत्नांत त्यांना अपयशाचा सामना करावा लागला. मात्र, प्रत्येक अपयशानंतर त्यांनी पुन्हा नव्याने तयारी केली. अपयशामुळे खचून न जाता त्यांनी आपल्या चुका शोधल्या, अभ्यासाची पद्धत सुधारली आणि पुन्हा परीक्षा दिली. त्यांच्या प्रवासातील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, अपयश कितीही आले, तरी त्यांनी ध्येय सोडले नाही..१२ व्या प्रयत्नात यश अन् झाले SDMअखेर त्यांच्या चिकाटीला यश मिळाले. १२ व्या प्रयत्नात श्याम सुंदर बिश्नोई यांनी RAS परीक्षा उत्तीर्ण केली आणि त्यांच्या अधिकारी होण्याच्या स्वप्नाला मूर्त रूप मिळाले. आज ते SDM (उपविभागीय दंडाधिकारी) म्हणून कार्यरत आहेत. ११ सरकारी नोकऱ्या नाकारून एका मोठ्या ध्येयासाठी सातत्याने प्रयत्न करणे आणि ११ अपयशांनंतरही १२ व्या प्रयत्नात यश मिळवणे, हा त्यांचा प्रवास निश्चितच प्रेरणादायी आहे. श्याम सुंदर बिश्नोई यांची कहाणी केवळ एका सरकारी अधिकाऱ्याच्या यशाची कथा नाहीये, तर जिद्द, संयम आणि सातत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.