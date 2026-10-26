Siang Project: ‘सियांग’ विरोधाला हिंसक वळण; प्रकल्पविरोधी आंदोलक आक्रमक; ‘सीआरपीएफ’च्या तुकड्या तैनात

इटानगर/नवी दिल्ली: अरुणाचल प्रदेशातील पासीघाट येथे ११ हजार २०० मेगावॉट क्षमतेच्या प्रस्तावित सियांग बहुउद्देशीय प्रकल्पाविरोधातील आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यानंतर केंद्र सरकारने केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या (सीआरपीएफ) शीघ्र कृती दलाच्या (आरएएफ) दोन तुकड्या तैनात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या तुकड्यांमध्ये सुमारे २५० जवानांचा समावेश असून, त्यांना नवी मुंबईतून हवाई दलाच्या विमानाने पासीघाट येथे पाठविण्यात येणार आहे..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या संदर्भातील निर्देश दिले. रविवारी या तुकड्या पासीघाट येथे पोहोचून तैनात होतील, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. ‘आरएएफ’ हे ‘सीआरपीएफ’चे दंगल नियंत्रणासाठी विशेष प्रशिक्षण घेतलेले पथक आहे. हिंसाचारग्रस्त भागांत ‘सीआरपीएफ’च्या अनेक तुकड्या आधीपासून तैनात आहेत. अरुणाचल प्रदेशात ‘सीआरपीएफ’च्या दोन ते तीन बटालियन कायमस्वरूपी तैनात असतात. शुक्रवारपासून सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान ‘सीआरपीएफ’च्या जवानांनी परिस्थिती ताब्यात ठेवून हिंसाचार अधिक वाढू दिला नाही, असा दावा केला जात आहे. या घटनांमध्ये पोलिस आणि केंद्रीय सुरक्षा दलांचे अनेक जवान जखमी झाले आहेत..अरुणाचल प्रदेश पोलिसांच्या माहितीनुसार, शुक्रवारी रात्री पूर्व सियांग जिल्ह्यात जमावाने राष्ट्रीय जलविद्युत ऊर्जा महामंडळाच्या कार्यालयाला आणि पोलिस ठाण्याला आग लावली. राज्य भाजप अध्यक्षांसह तीन राजकीय नेत्यांच्या निवासस्थानांची तोडफोड केली.‘आंदोलन शांततेत हवे’अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांनी शांततेत आंदोलन करण्याचा अधिकार हा लोकशाहीचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे सांगितले. मात्र, आंदोलने कायद्याच्या चौकटीत राहणे आवश्यक असून, त्यातून मालमत्तेचे नुकसान किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधा निर्माण होता कामा नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.विस्थापनाच्या भीतीमुळे विरोधविस्थापनाची भीती : प्रस्तावित धरणामुळे अनेक गावे पाण्याखाली जाण्याची आणि मोठ्या संख्येने स्थानिक नागरिकांना घरदार सोडावे लागण्याची भीती आहे. आंदोलकांच्या दाव्यानुसार २७ गावे बुडण्याचा धोका आहे.पूर्वजांच्या जमिनी जाण्याची चिंता : आदिवासी समुदायांसाठी जमीन ही केवळ मालमत्ता नसून त्यांच्या पूर्वजांचा वारसा आणि सांस्कृतिक ओळखीचा भाग आहे. त्यामुळे जमिनीवरील हक्क गमावण्याची भीती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.