Siddaramaiah Reactions: मुख्यमंत्री बदलाच्या चर्चांवर सिद्धरामय्यांचा संताप! काँग्रेस हायकमांडचाच निर्णय अंतिम अफवांना पूर्णविराम!

बंगळूर : राज्यात उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार मुख्यमंत्री होणार असल्याच्या चर्चांनी जोर धरला असतानाच मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी या चर्चांवर संताप व्यक्त केला आहे. मंत्रिमंडळ फेरबदलासह सर्व निर्णयांवर काँग्रेस हायकमांडचाच शब्द अंतिम असतो. इतर कोणाच्याही विधानाला काही किंमत नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले..म्हैसूरमध्ये पत्रकारांशी बोलताना सिद्धरामय्या म्हणाले की, काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासह पक्षाचे कोणतेही वरिष्ठ नेते सत्तावाटप, नवीन मुख्यमंत्री किंवा मंत्रिमंडळ फेरबदलाबाबत अद्याप काहीही बोललेले नाहीत. .मोठी बातमी! 21 नोव्हेंबरला DK शिवकुमार होणार कर्नाटकचे नवे मुख्यमंत्री? सिद्धरामय्यांचं काय होणार? काँग्रेस सरकारवर मोठं संकट.माध्यमांमध्ये या विषयावर मोठी चर्चा सुरू आहे. काही नेत्यांच्या वक्तव्यांमुळे अफवा पसरवल्या जात आहेत, मात्र अशा चर्चांना काहीही आधार नाही.सिद्धरामय्या यांनी स्पष्ट केले की, ते १५ नोव्हेंबरला दिल्लीला जाणार आहेत. राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्याशी भेटून मंत्रिमंडळ फेरबदलाबाबत चर्चा करेन..बिहारमध्ये सत्ताविरोधी लाट ः सिद्धरामय्यांचा दावाबिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सिद्धरामय्या यांनी सत्ताविरोधी लाट असल्याचा दावा केला. ते म्हणाले, ''नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला बिहारचा विकास करण्यात अपयश आले आहे. त्यांच्या राजवटीत गरिबी वाढली आहे आणि लोक कंटाळले आहेत. .Karnataka Politics : कर्नाटकात वर्षअखेरीस मुख्यमंत्री बदलणार? राजकीय चर्चा सुरु असतानाच गृहमंत्र्यांच्या वक्तव्यानं वेधलं लक्ष.त्यामुळे राजद-काँग्रेस महायुती सत्तेत येईल, असा आम्हाला विश्वास आहे. ते पुढे म्हणाले की, भाजपचा भ्रष्टाचार आणि गैर व्यवस्थापन हेही बिहारमध्ये जनतेच्या नाराजीचे प्रमुख कारण ठरेल. राज्याच्या पंचहमी योजनांवर टीका करणाऱ्या भाजपने आता बिहारमध्ये त्या योजनांचेच आश्वासन दिले आहे. हे त्यांच्या ढोंगी भूमिकेचे उदाहरण आहे..रिसॉर्टस्वर कारवाई होणारम्हैसूर आणि आसपासच्या भागांतील वाढत्या मानव-वन्यजीव संघर्षावरही मुख्यमंत्री बोलले. त्यांनी सांगितले की, जंगल परिसरात रिसॉर्टस्ची वाढती संख्या, वन सफारींची गर्दी, पाणी आणि चाऱ्याचा अभाव ही कारणे वन्यप्राणी लोकवस्तीत येण्यामागे आहेत. वनमंत्र्यांनी या संदर्भात बैठक घेतली असून मी स्वतःही एक विशेष बैठक बोलावली आहे. बेकायदेशीर रिसॉर्टस् बंद करण्याचे आदेश दिले जातील. वन सफारींची संख्या कमी केली आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.