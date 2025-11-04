देश

Siddaramaiah Reactions: मुख्यमंत्री बदलाच्या चर्चांवर सिद्धरामय्यांचा संताप! काँग्रेस हायकमांडचाच निर्णय अंतिम अफवांना पूर्णविराम!

rumours about leadership: कर्नाटकात मुख्यमंत्री बदलाच्या चर्चांना जोर येत असतानाच मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांनी माध्यमांवर आणि काही नेत्यांच्या वक्तव्यांवर नाराजी व्यक्त केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
बंगळूर : राज्यात उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार मुख्यमंत्री होणार असल्याच्या चर्चांनी जोर धरला असतानाच मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी या चर्चांवर संताप व्यक्त केला आहे. मंत्रिमंडळ फेरबदलासह सर्व निर्णयांवर काँग्रेस हायकमांडचाच शब्द अंतिम असतो. इतर कोणाच्याही विधानाला काही किंमत नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

