Police Misconduct : पोलिस कर्मचाऱ्यांचा दारूच्या नशेत हॉस्पिटलमध्ये धिंगाणा; रुग्णांच्या बेडवर लोळले, डस्टबिनमध्ये लघवी केली अन्....

मध्य प्रदेशातील सीधी जिल्ह्यातून ज पोलीस दलाची मान शरमेने खाली जाणारी घटना समोर आली आहे. जिल्हा रुग्णालयात कर्तव्यावर असलेल्या चार पोलीस कर्मचाऱ्यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये हे कर्मचारी रुग्णांच्या खाटांवर झोपलेले आणि रुग्णालयाच्या आवारातच बेशिस्त वर्तन करताना दिसून आले आहेत. व्हिडिओमध्ये, या चार कर्मचाऱ्यांपैकी एक जण चक्क डस्टबिनमध्ये लघवी करतानाही दिसून आला आहे. या घटनेमुळे पोलीस दलात मोठी खळबळ उडाली आहे. परिणामी, या प्रकरणात सहभागी असलेल्या चारही पोलीस कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले असून, या घटनेच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, हा व्हिडिओ १३ एप्रिल रोजी समोर आला. असा आरोप करण्यात येत आहे की, हे सर्व पोलीस कर्मचारी नशेत होते आणि पोलीस दलाच्या प्रतिष्ठेला न शोभणारे वर्तन करत होते. त्यांचे गणवेशही जवळच लटकलेले दिसून आले होते..कैद्याच्या सुरक्षेसाठी तैनात होते पोलीस असे सांगण्यात येत आहे की, हे पोलीस कर्मचारी एका 'अंडरट्रायल' कैद्याच्या सुरक्षेसाठी तैनात करण्यात आले होते; या कैद्याला २८ मार्चपासून जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. या पथकाचे नेतृत्व सहाय्यक उपनिरीक्षक नर्मदा प्रसाद प्रजापती करत होते. या पथकात कॉन्स्टेबल उदयराज सिंह, जितेंद्र सिंह आणि मनीष तिवारी यांचा समावेश होता..नशेत असताना घातला धुमाकूळ या प्रकरणाच्या अंतर्गत चौकशीत हे स्पष्ट झाले आहे की, संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्यांनी दारुच्या नशेत असतानाच हे बेशिस्त वर्तन केले होते. चौकशीत असेही निष्पन्न झाले की, संबंधित 'स्टेशन हाऊस ऑफिसर' (SHO) यांनी योग्य प्रकारे देखरेख केली नाही, ज्यामुळे ही घटना घडण्यास हातभार लागला.. या चारही पोलीस कर्मचाऱ्यांना तात्काळ निलंबित केले आहे. त्यांच्यावर कर्तव्यात कसूर, बेशिस्त वर्तन आणि पोलीस दलाची प्रतिमा मलिन केल्याचे आरोप ठेवण्यात आले आहेत. निलंबनाच्या कालावधीत, या चारही कर्मचाऱ्यांना 'सीधी रिझर्व्ह सेंटर'शी संलग्न करण्यात आले असून, त्यांना विभागीय नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या संदर्भातील पुढील विभागीय कार्यवाही सध्या सुरू आहे.