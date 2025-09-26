Sikkim Tourism: सिक्कीममधील युद्धभूमी पर्यटकांसाठी खुली होणार

गंगटोक : सिक्कीम सरकारने डोका-खिंड (डोक-ला) आणि चो-खिंड(चो- ला) हे युद्धभूमीचे ठिकाण पर्यटकांसाठी एक आॅक्टोबर पासून खुले करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत सरकारच्या वतीने परिपत्रक प्रसिद्ध करत माहिती दिली आहे..देशातील ज्या पर्यटकांकडे मतदान ओळखपत्र आहे त्यांना येथील वातावरणाच्या अनुषंगाने जे नियम घालण्यात आले आहेत त्यांचे पालन करून त्याचप्रमाणे सुरक्षितातेबाबतचे सर्व निकष पाळून या दोन ठिकाणांना भेट देता येणार आहे, असे या परिपत्रकात म्हटले आहे. .भारत रणभूमी दर्शन अभियानाअंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. डोक-ला आणि चो-ला या दोन्ही युद्धभूमी चीन आणि भूतान यांच्या सीमारेषेवर आहेत. या ठिकाणांना भेट देण्यासाठी पर्यटन आणि नागरी हवाई विभागाच्या वतीने परवानगी घ्यावी लागणार आहे..अशी असेल प्रक्रिया- येथील रेशीम मार्गावरील ठरावीक भागात एक रात्र राहिल्याची खात्रीशीर नोंद सादर केल्यावरच परवाना दिला जाणार- प्रतिव्यक्ती एक हजार १२० शुल्क आकारण्यात येणार आहे. यामध्ये वन्यजीव अभयारण्य प्रवेश शुल्क आणि त्सोमगो पोखरी संरक्षण समिती शुल्क समाविष्ट.दररोजची फक्त २५ पर्यटक वाहने आणि २५ दुचाकींनाच प्रवेश (फक्त एक हजार ४०० सीसी वरील इंजिन क्षमता असलेल्या वाहनांनाच परवानगी).Chh. Sambhajinager Sand Mafia : फुलंब्रीत वाळूमाफिया पुन्हा शिरजोर! तहसीलचे प्रवेशद्वार तोडून हायवा नेला चोरून.पार्किंग शुल्क : राज्य सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मार्गावर कुठेही वाहन लावण्याबद्दल शुल्क आकारता येणार नाहीलष्कराच्या १७ माऊंटन डिव्हिजनचे जवान, सिक्कीम पोलिस आणि पर्यटन विभागाचे कर्मचारी कुपुप व चोला तपासणी नाक्यांवर तैनातप्रवासादरम्यान कचरा टाकण्यास मनाई, प्रत्येक वाहनात कचरा पिशव्या असणे आवश्यक.कचरा फक्त त्सोमगो व कुपुप येथील ठरवलेल्या ठिकाणीच टाकता येणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.