देश

बांधकाम सुरू असलेल्या बोगद्यात भूस्खलन, ७ जणांचा मृत्यू, २७ जण अडकले; मिथेन गॅसचा स्फोट, बचावकार्यात अडथळे

Sikkim Tunnel Collapse सिक्कीममध्ये भूस्खलन होऊन घडलेल्या दुर्घटनेत ७ मजुरांचा मृत्यू झालाय. तर २७ जण अडकले असल्याची माहिती समोर येतेय. घटनास्थळी युद्धपातळीवर बचावकार्य राबवलं जात आहे.
Sikkim Tunnel Collapse: 7 Dead, 27 Workers Trapped

Sikkim Tunnel Collapse: 7 Dead, 27 Workers Trapped

Esakal

सूरज यादव
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सिक्कीमच्या नामची जिल्ह्यात बांधकाम सुरू असलेल्या बोगद्याच्या बाहेर भूस्खलन झाल्यानं २७ मजूर अडकून पडले आहेत. त्यांना बाहेर काढण्यासाठी बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू आहे. दरम्यान, या दुर्घटनेत ७ जणांचा मृत्यू झाला आहे. मृतदेह सिंगतम जिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आले आहे. Landslide Hits Sikkim Tunnel, Rescue Operation Underway

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