बांधकाम सुरू असलेल्या बोगद्यात भूस्खलन, ७ जणांचा मृत्यू, २७ जण अडकले; मिथेन गॅसचा स्फोट, बचावकार्यात अडथळे

सिक्कीमच्या नामची जिल्ह्यात बांधकाम सुरू असलेल्या बोगद्याच्या बाहेर भूस्खलन झाल्यानं २७ मजूर अडकून पडले आहेत. त्यांना बाहेर काढण्यासाठी बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू आहे. दरम्यान, या दुर्घटनेत ७ जणांचा मृत्यू झाला आहे. मृतदेह सिंगतम जिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आले आहे. Landslide Hits Sikkim Tunnel, Rescue Operation Underway.बोगद्यातील मिथेन गॅसचा स्फोट झाल्यानं भूस्खलन झाले असल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. बोगद्यात मिथेन गॅस असल्यानं बचावकार्यातही अडचणी येत आहेत. गॅसमुळे बचावकार्य करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचीही प्रकृती बिघडल्याचं समोर आलंय..Renuka Chowdhury Viral Video : संसदेच्या दारात रेणुका चौधरींची धर्मेंद्र प्रधानांवर सडकून टीका; प्रधान मान खाली घालून निघून गेल्याचा व्हिडिओ व्हायरल.नामची जिल्हा प्रशासन, एनएचपीसी अधिकारी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सिक्कीम पोलीस, आरोग्य विभागासह इतर अधिकारी आणि कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. समरदुंग बोगद्यात घडलेल्या या घटनेनंतर मातीचा ढिगारा पडला आहे. यामुळे बोगद्यात आत जाण्याचा मार्ग बंद झाला आहे. या बोगद्यात अडकलेल्या मजुरांची सुटका करण्यासाठी बचावकार्य सुरू आहे..बोगद्यात भूस्खलनानंतर जमीन आणि दगडांचे थर घसरल्यानं मिथेन गॅस बाहेर पडत आहे. तर बोगद्यात जाणारा मार्ग अरुंद आणि अंधार असल्यानं बचावकार्यात अडथळा येत आहे. मिथेन गॅसमुळे बचावकार्य करणारे काही कर्मचारी बेशुद्ध पडल्यानं आता सावधगिरी बाळगून बचावकार्य राबवण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.