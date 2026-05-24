Simhastha 2028: गर्दीचे नियंत्रण ते ट्रॅफिक मॅनेजमेंट; आता AI च्या इशाऱ्यावर चालणार संपूर्ण सिंहस्थ! गुगल देणार MP सरकारला तांत्रिक पाठबळ

Simhastha 2028 to Become AI-Powered Mega Event: सिंहस्थ 2028 कुंभमेळ्यासाठी AI तंत्रज्ञानाचा वापर. गर्दी नियंत्रण, ट्रॅफिक मॅनेजमेंटसाठी Google Cloud मध्य प्रदेश सरकारला मदत करणार.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मध्य प्रदेशातील धार्मिक आणि सांस्कृतिक वैभवाचे प्रतीक असलेला आगामी 'सिंहस्थ कुंभमेळा २०२८' (Simhastha 2028) यावेळी पूर्णपणे हायटेक आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज असणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांची नुकतीच 'गुगल क्लाउड इंडिया'च्या (Google Cloud India) वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांसोबत मंत्रालयात एक अत्यंत महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मध्य प्रदेशात उभारण्यात येणारे मेगा डेटा सेंटर आणि सिंहस्थ २०२८ च्या नियोजनात कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच एआय (AI - Artificial Intelligence) तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली.

