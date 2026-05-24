Simhastha 2028: गर्दीचे नियंत्रण ते ट्रॅफिक मॅनेजमेंट; आता AI च्या इशाऱ्यावर चालणार संपूर्ण सिंहस्थ! गुगल देणार MP सरकारला तांत्रिक पाठबळ

मध्य प्रदेशातील धार्मिक आणि सांस्कृतिक वैभवाचे प्रतीक असलेला आगामी 'सिंहस्थ कुंभमेळा २०२८' (Simhastha 2028) यावेळी पूर्णपणे हायटेक आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज असणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांची नुकतीच 'गुगल क्लाउड इंडिया'च्या (Google Cloud India) वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांसोबत मंत्रालयात एक अत्यंत महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मध्य प्रदेशात उभारण्यात येणारे मेगा डेटा सेंटर आणि सिंहस्थ २०२८ च्या नियोजनात कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच एआय (AI - Artificial Intelligence) तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली..या बैठकीदरम्यान अप्पर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई यांनी एका मोठ्या कराराची घोषणा केली. मध्य प्रदेश सरकार आणि गुगल क्लाउड यांच्या संयुक्त विद्यमाने इंदूर येथे एका भव्य 'सेंटर फॉर एक्सीलेंस' (Center for Excellence) ची स्थापना केली जाणार असून, यासाठी लवकरच सामंजस्य करारावर (MoU) स्वाक्षरी केली जाईल. या केंद्राच्या माध्यमातून तब्बल १० हजारांहून अधिक एआय डेव्हलपर्सना (AI Developers) एकत्र जोडले जाईल. हे डेव्हलपर्स केवळ मध्य प्रदेश किंवा भारतासाठीच नाही, तर संपूर्ण 'साउथ ग्लोबल' (ग्लोबल साउथ देशांसाठी) रिअल-टाइम एआय तांत्रिक सहाय्य उपलब्ध करून देतील..गुगलच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री मोहन यादव यांना सांगितले की, राज्यातील 'एआय समिट'दरम्यान मध्य प्रदेश सरकारकडून मिळालेल्या अभूतपूर्व प्रतिसादामुळे प्रेरित होऊन गुगल क्लाउड आता राज्यातील प्रमुख विभागांना एआय तंत्रज्ञानाने सक्षम करत आहे. यामध्ये कृषी, शिक्षण, वन आणि महिला व बालविकास विभागांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. याचाच एक भाग म्हणून सिंहस्थ २०२८ च्या महाआयोजनात गुगलचे तंत्रज्ञान मोलाची भूमिका बजावणार आहे. कुंभमेळ्यासारख्या अथांग गर्दीच्या ठिकाणी गर्दीचे व्यवस्थापन (Crowd Management), वाहतूक नियंत्रण (Traffic Management), नागरिकांची सुरक्षा आणि आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा या सर्व गोष्टी एआय आणि डिजिटल सोल्यूशन्सच्या मदतीने जागतिक दर्जाच्या आणि सुरक्षित बनवल्या जातील..Pune: गुंतवणूक, नोकरीच्या आमिषाने पुण्यात लूट; विश्रामबाग, नऱ्हे आणि खराडीत गुन्हे दाखल; तिघांना ६१ लाखांना गंडा.मध्य प्रदेश केवळ धार्मिक पर्यटनातच नाही, तर तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातही देशात आघाडीवर येण्याच्या तयारीत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. गुगल क्लाउडने सरकारला पूर्ण तांत्रिक सहकार्य देण्याची तयारी दर्शवली असून, एआयच्या या वापरामुळे सिंहस्थ २०२८ चा अनुभव देश-विदेशातील करोडो भाविकांसाठी अधिक सुरक्षित, सुव्यवस्थित आणि अविस्मरणीय ठरेल असा विश्वास मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.