CM Mohan Yadav: जग पाहील सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे वैभव, शेतकऱ्यांच्या सन्मानात 'लँड पूलिंग' रद्द - सीएम डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी उज्जैनमध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या (Simhastha Kumbh Mela) आयोजनाबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी उज्जैनमध्ये झालेल्या एका महत्त्वाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या भावनांचा आदर करत 'लँड पूलिंग' (Land Pooling) ची योजना रद्द केली आहे..शेतकऱ्यांच्या भावनांचा सन्मानमुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी किसान संघ (शेतकरी संघटना), भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी, उज्जैनचे लोकप्रतिनिधी आणि जिल्हा प्रशासनासोबत बैठक घेतली. या बैठकीत सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या आयोजनावर सखोल चर्चा करण्यात आली..सिंहस्थ कुंभमेळा दिव्य, भव्य आणि जागतिक स्तरावर आयोजित करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यावर सहमती झाली. साधू-संत आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचा व्यापक स्तरावर विचार केला जाईल, असे निश्चित करण्यात आले..चर्चेनंतर, 'सिंहस्थ लँड पूलिंग' रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या भावनांचा आदर झाला. मुख्यमंत्र्यांनी नगर विकास विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाला याबाबत आदेश जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत..Ayush Prasad : नाशिक-त्र्यंबकेश्वर महामार्ग सहापदरीकरण: 'शेतकऱ्यांशी चर्चा करूनच मार्ग काढू' - जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद.उपस्थितांनी केले निर्णयाचे स्वागतया बैठकीत भाजपचे अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, आमदार अनिल जैन कालूखेड़ा, किसान संघाचे महेश चौधरी, कमल सिंह आंजना, अतुल माहेश्वरी, तसेच भाजप संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांच्या या निर्णयाचे किसान संघाने स्वागत करत त्यांचे आभार मानले. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठा आनंद पसरला आहे..