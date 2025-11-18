देश

CM Mohan Yadav: जग पाहील सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे वैभव, शेतकऱ्यांच्या सन्मानात 'लँड पूलिंग' रद्द - सीएम डॉ. यादव

Kumbh Mela: सिंहस्थ कुंभमेळा, लँड पूलिंग, उज्जैन या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या भावनांचा सन्मान झाला. सीएम डॉ. मोहन यादव यांनी सिंहस्थासाठी महत्त्वाची घोषणा केली.उज्जैनमध्ये होणाऱ्या दिव्य सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीत लँड पूलिंग रद्द करून सरकारने शेतकरीहिताला प्राधान्य दिले आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी उज्जैनमध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या (Simhastha Kumbh Mela) आयोजनाबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी उज्जैनमध्ये झालेल्या एका महत्त्वाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या भावनांचा आदर करत 'लँड पूलिंग' (Land Pooling) ची योजना रद्द केली आहे.

