Sindhi Kala Kendra : फाळणीच्या वेदना सोसूनही संस्कृती-संस्कार जपले; सिंधी समाजाच्या महापुरुषांचे जीवनचरित्र अभ्यासक्रमात

मध्य प्रदेशातील इंदूर येथे सिंधी समाजाच्या कला, संस्कृती, भाषा आणि समृद्ध वारशाचे जतन करण्यासाठी ‘सिंधू कला केंद्र’ उभारण्यात येणार आहे. या केंद्राच्या भूमिपूजन सोहळ्यात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाळ येथील समत्व भवनातून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले..फाळणीच्या काळात मोठ्या वेदना आणि संकटांना सामोरे जावे लागूनही सिंधी समाजाने आपला धर्म, संस्कार, संस्कृती आणि स्वाभिमान जपला. संकटांवर मात करून कष्ट आणि जिद्दीच्या जोरावर समाजाने स्वतःची ओळख निर्माण केली, असे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी काढले.प्राचीन सिंधू संस्कृतीचा वारसा देशाच्या इतिहासातील महत्त्वाचा भाग असून, हा वारसा पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचविण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले..Disha Salian Case: आदित्य ठाकरेंच्या अडचणीत वाढ! दिशा सालियन प्रकरणात ५०० कोटींची भरपाई अन् बिनशर्त माफीची मागणी.‘सिंधू कला केंद्रा’तून संस्कृतीचे जतनइंदूरमध्ये उभारण्यात येणारे ‘सिंधू कला केंद्र’ सिंधी समाजाच्या कला, भाषा, संस्कृती आणि परंपरांचे जतन करण्यासाठी महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरणार आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून समाजाचा समृद्ध वारसा नव्या पिढीपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.या वास्तूचे काम पूर्ण झाल्यानंतर तिच्या उद्घाटनाला स्वतः उपस्थित राहण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी दिले..महापुरुषांचे जीवनचरित्र अभ्यासक्रमातसिंधी समाजाच्या इतिहासातील महत्त्वाच्या व्यक्तिमत्त्वांची माहिती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचावी, यासाठी त्यांच्या जीवनचरित्राचा शालेय अभ्यासक्रमात समावेश करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.वीर राजा दाहिर, संत कंवरराम आणि स्वातंत्र्यलढ्यातील हुतात्मा हेमू कालानी यांच्या जीवनकार्याचा अभ्यासक्रमात समावेश करून शासनाने दिलेले आश्वासन पूर्ण केले असल्याचे त्यांनी नमूद केले.या उपक्रमामुळे सिंधी समाजाच्या इतिहासातील महत्त्वपूर्ण योगदानाची ओळख विद्यार्थ्यांना होण्यास मदत होणार आहे..Chiplun Flyover Work : चिपळूणकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! उड्डाणपुलाचे काम अंतिम टप्प्यात, पण 'या' कारणामुळे गणेशोत्सवात काम थांबले!.कार्यक्रमाला समाजबांधवांची उपस्थितीभूमिपूजन कार्यक्रमाला स्थानिक खासदार शंकर लालवानी, ईश्वर झामनानी यांच्यासह लोकप्रतिनिधी आणि सिंधी समाजातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. इंदूरमध्ये सिंधी समाजाच्या सांस्कृतिक वारशासाठी स्वतंत्र केंद्र उभारले जात असल्याने समाजबांधवांमध्ये उत्साहाचे वातावरण होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.