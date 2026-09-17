देश

Sindhi Kala Kendra : फाळणीच्या वेदना सोसूनही संस्कृती-संस्कार जपले; सिंधी समाजाच्या महापुरुषांचे जीवनचरित्र अभ्यासक्रमात

Sindhu Kala Kendra to Preserve Sindhi Heritage in Indore : इंदूरमध्ये सिंधी समाजाच्या कला, भाषा, संस्कृती आणि समृद्ध वारशाच्या जतनासाठी ‘सिंधू कला केंद्र’ उभारण्यात येणार आहे.
Sindhi Kala Kendra

Sindhi Kala Kendra

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सकाळ वृत्तसेवा
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मध्य प्रदेशातील इंदूर येथे सिंधी समाजाच्या कला, संस्कृती, भाषा आणि समृद्ध वारशाचे जतन करण्यासाठी ‘सिंधू कला केंद्र’ उभारण्यात येणार आहे. या केंद्राच्या भूमिपूजन सोहळ्यात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाळ येथील समत्व भवनातून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले.

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